Verdachte schietpartij Middelburg: wapen ging af tijdens schoonmaken

Kezban Avci (foto: Zeynep Avci)

Het slachtoffer, de 21-jarige Kezban, lag na het incident bijna twee maanden in coma. Op 10 november is ze als slachtoffer gehoord. Ze kan zich niets herinneren van de dag dat ze in haar hoofd werd geschoten. Wel gaf ze tijdens het gesprek aan dat ze vaak ruzie had met de verdachte. Volgens de politie zouden de twee een relatie hebben.

Eerder mishandeld en bespuugd

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van poging tot doodslag en het voorhanden hebben van een wapen. De officier van justitie haalde twee getuigen aan. Volgens de ene was de verdachte aan het 'dollen' met het pistool. Volgens een andere getuige heeft de verdachte Kezban eerder mishandeld en bespuugd. Genoeg reden voor de officier om te pleitten voor het verlengen van het voorarrest.

Ook vertelde de officier dat er twee uur tijd zat tussen het afgaan van het pistool en het bellen van de hulpdiensten. De verdediging ging hier niet verder op in. De rechtbank besloot aan het einde van de zitting dat de Domburger langer vast moeten blijven zitten. Op 24 februari wordt de zaak opnieuw pro forma behandeld.

Verklaring van de familie

Na afloop van de zitting reageerde de familie van Kezban in een schriftelijke verklaring: "We zijn ernstig geschokt, verdrietig en vooral heel boos dat er op deze berekenende en volslagen harteloze manier met Kezban is omgesprongen. Er zijn geen woorden voor. Dit is een enorme klap voor ons als familie en niet in de laatste plaats voor Kezban zelf, die nog iedere dag vecht voor haar gezondheid en voor een normaal bestaan. We hopen dat het recht zal zegenvieren, deze man veroordeeld wordt en hij de straf krijgt die hij verdient."

De verdachte zit voorlopig nog vast. Hij heeft nog een voorwaardelijke straf staan van twee maanden voor een eerder strafbaar feit.

Lees ook: