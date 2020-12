Geen huisbezoek, maar een tuinbezoek tijdens Pakjesavond

Toen Sinterklaas nog in Spanje was, volgde hij samen met zijn Pieten alle persconferenties die in Nederland door premier Rutte werden gegeven. Vervolgens heeft de Sint samen met de WebPiet allerlei oplossingen bedacht om ervoor te zorgen dat het sinterklaasfeest toch door kon gaan.

"We moesten rekening houden met alle maatregelen en dat was best lastig. Maar het is gelukt. We maken allerlei videoboodschappen, bellen met de kinderen via zoom en gaan niet op huisbezoek, maar op tuinbezoek", aldus WebPiet.

Geen brieven, maar mailtjes

WebPiet heeft het dit jaar veel drukker dan andere jaren, omdat bijna alles digitaal wordt geregeld. "Normaal gesproken krijgt Sinterklaas heel veel brieven en mooie tekeningen van kinderen, maar dit jaar krijgt hij bijna alleen maar mailtjes. Die moeten natuurlijk allemaal op alfabetische volgorde worden gezet en dat is veel werk." Daarnaast moeten alle videoboodschappen en tuinbezoekjes allemaal goed gepland worden, zodat de Pieten weten wanneer ze waar moeten zijn en voor wie ze een boodschap moeten inspreken.

Als de kinderen het raam of de deur opendoen, strooien we ook nog wat lekkers." WebPiet

Volgens WebPiet hoeven de kinderen zich geen zorgen te maken dat ze geen cadeautjes krijgen. "Natuurlijk krijgen alle kinderen die lief zijn geweest een cadeautje. En we komen misschien ook even langs om de kinderen vanuit de tuin te begroeten. We vinden het namelijk altijd zo leuk als kinderen een liedje zingen voor ons. Maar wel op anderhalve meter en met een pietenmondkapje. En als ze het raam of de deur open doen, strooien we ook nog wat lekkers."

(foto: Omroep Zeeland)

De WebPiet doet het natuurlijk niet allemaal alleen. Hij krijgt natuurlijk hulp van Sinterklaas, die dit jaar ook wel 'Digiklaas' wordt genoemd. Maar ook krijgt hij hulp van RacePiet, StrikjesPiet, Pietje van Alles, DansPiet, VoetbalPiet, TechniekPiet en de RegelPiet. Zij maken allemaal deel uit van Sint Zierikzee en zorgen ervoor dat het ook dit jaar een feestje is voor alle kinderen."

(foto: Omroep Zeeland)

WebPiet hoopt natuurlijk dat ze volgend jaar weer gewoon kunnen aankomen met de Pakjesboot 12. "Daar word ik toch zo blij van. Al die enthousiaste kinderen op de kade die uit volle borst zingen 'Zie ginds komt de stoomboot'. En dat we ook weer op huisbezoek kunnen en alle kinderen een handje kunnen geven."

Goed bevallen

Maar WebPiet heeft gemerkt dat er ook een aantal nieuwe activiteiten zijn die goed bevallen. "Een goed voorbeeld hiervan zijn de videoboodschappen en het bellen via Zoom met de kinderen. Ik denk dus dat we dit de komende jaren blijven doen."