Dader brand papiercontainer Arnemuiden meldt zich en vergoedt alle schade

Al meer dan dertig jaar wordt er in Arnemuiden papier opgehaald en zodoende gespaard voor een extra zakcentje voor de voetbalvereniging. "Daar heeft de club al heel wat activiteiten van kunnen organiseren", zegt Co Marijs van de oud papierploeg. "Ik denk dat wij de beste sponsor zijn van de club", lacht hij.

Afgelopen weekend kon Marijs niet lachen toen hij, zoals elke ochtend, bij de papiercontainers aan kwam. "Het was één grote ravage. Ik wist niet wat ik zag. Ik was te verbouwereerd om kwaad te zijn." De plek waar de container stond, was zwart en er lagen overal resten van de brand. Omdat er al vaker incidenten zijn geweest hangt er een camera en was al snel achterhaald dat iemand verantwoordelijk was voor het aansteken van het vuur.

De sloot in

Deze week zette de oud papierploeg (naast Co Marijs bestaat die uit Rien Moerland, Kees Theune, Iek Verpoorte en Jaap Marijs) even extra de schouders eronder en ruimden ze alle resten op, maar ze hopen allemaal niet dat het nog eens gebeurd. "Als de dader zich hier komt melden dan gaat hij bij wijze van spreken daar aan de overkant de sloot in. Ik hoop dat het nu gewoon een keer klaar is."

