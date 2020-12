Zoektocht naar de beste speurneus van het land

Een van de deelnemers is een bekende uit de sportwereld. Roland Scholten is voormalig profdarter en schuift nog regelmatig aan als commentator bij wedstrijden. Maar naast darten, heeft hij een passie voor speurhonden. "Met deze sport hou ik mijn conditie op peil."

Met zijn Duitse herder Sky moet hij een strikt parcours over een akker volgen dat is uitgezet. Sky moet zeven voorwerpen opsporen en dat gebeurt in opperste concentratie. In eerdere wedstrijden haalde het duo al goede resultaten. "Als je deelneemt, is het net als met darten: dan maak je kans. Alleen heb je hier te maken met een 'levende have', waar je niet altijd goed controle over hebt. Dus het is afwachten."

Welke hond heeft de beste neus van het land? (foto: Omroep Zeeland)

Aan de wedstrijd deden kandidaten uit heel het land mee, alleen geen Zeeuwen. Elk jaar wordt het NK op een andere plek gehouden. Volgens de organisatie is het zo'n tien jaar geleden dat het kampioenschap voor de laatste keer in onze provincie werd gehouden.

Trainen, trainen, trainen

Volgens Gerard Besselink van de organisatie heeft onze provincie zo z'n uitdagingen. "Het parcours op het land is in Zeeland giga-moeilijk, vanwege de klei. Dat kan niet op alle plekken in het land worden geoefend." Volgens hem is trainen het belangrijkste. "Het winnen van dit kampioenschap is zeker geen kwestie van geluk."

Morgen vindt de tweede dag van het kampioenschap plaats. Dan moeten de honden die vandaag op het akkerland aan de slag moesten, een parcours afleggen op een grasveld. De hond die het meeste aantal punten haalt, mag met zijn baasje volgend jaar ons land vertegenwoordigen op het wereldkampioenschap in Finland.