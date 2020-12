Onze zondagse documentaire: 'De Schelde - Vergeten Trots'

(foto: Omroep Zeeland)

In de Schelde Vergeten trots blikken een aantal medewerkers terug op de periode dat ze bij de scheepswerf hebben gewerkt. Oud-directeur Jan Weug, oud-OR voorzitter David de Leeuw en een aantal medewerkers hebben allen hun eigen herinnering aan het bedrijf, de cultuur, de bazen, de schepen en de vele reorganisaties en stakingen. Door de verschillende manier waarop zij naar het bedrijf kijken wordt een beeld geschetst van een bedrijf waar vele Vlissingers, decennialang hun boterham verdienden.

Lous opent deur machinefabriek (foto: oz)

Op de plaats waar de resten van de admiraliteitswerf te vinden zijn, startte Arie Smit in 1875 de werf in Vlissingen. Aanvankelijk met zeventien medewerkers, maar door de jaren heen groeide het bedrijf uit tot een werf waar de Zeeuwse economie op rustte. De Schelde was veel meer dan een werf, naast de bouw van scheepsmotoren werden er ketels en turbines gebouwd, er werd een aparte aluminiumproductie lijn op gezet, een afdeling apparaten- en machinebouw. In Vlissingen-Oost werden scheepsreparaties uitgevoerd.

De Schelde was de eerste licentiehouder van Sulzer, waarvoor zij enorme scheepsmotoren vervaardigde. Het was een technisch hoogwaardig en innovatief bedrijf, de ontwerpafdeling werd bevolkt door een groot aantal ingenieurs. Er was een eigen gieterij en men ontwierp en bouwde tandwielkasten en turbines. In 1965 besloot men tot een fusie met de Rotterdamse Droogdokmaatschappij in Rotterdam en in 1971, kwam daar onder druk van de overheid, scheepsbouwer Verolme bij. Het RSV concern werd uiteindelijk in 1983 weer ontbonden en het rijk en de Provincie Zeeland namen de aandelen van het bedrijf over, waardoor De Schelde zelfstandig verder kon. In 2001 werd de zwaar afgeslankte en noodlijdende Schelde overgenomen door scheepsmagnaat Kommer Damen uit Gorinchem.

(foto: oz)

In de jaren zeventig en tachtig is er veel gestaakt: voor een eerlijkere functie-indeling, vóór meer loon maar ook tegen de gedwongen fusie met de Rotterdamse Droogdok Maatschappij en met scheepswerf Verolme en de daarmee gepaard gaande ontslagen. Als uiteindelijk het RSV concern failliet verklaard wordt in 1983, kan De Schelde door inspanning van buitenaf, en door het veilig stellen van marinematerialen en opdrachten, zelfstandig verder. Niet dat de problemen dan van de baan zijn, zoals OR voorzitter David de Leeuw zegt: ,,De salamiperiode brak aan, steeds ging er ergens in het bedrijf een plakje van af'. De orderportefeuille is niet meer dik gevuld en het bedrijf, krimpt langzaam in.

Regisseur Margot Schotel: "Het hele terrein van de Schelde is nu gigantisch aan het veranderen met de bouw van een nieuwe woonwijk. Toen ik tien jaar geleden die film wilde maken dacht ik: het is belangrijk dat mensen weten dat dit bedrijf heeft bestaan. De nieuwe generatie die op deze locatie gaat wonen weet niet wat daar allemaal stond. Dat was mijn motivatie om de film te maken."

Margot Schotel: De Schelde was ooit de belangrijkste werkgever van Vlissingen

