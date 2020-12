Dronken man 'parkeert' auto midden op drukke weg in Nieuwdorp

Dronken man 'parkeert' auto op drukke weg in Nieuwdorp (foto: Omroep Zeeland)

Toen agenten de bestuurder, die inmiddels met auto en al naar de berm geduwd was, controleerden bleek dat de man niet onwel was, maar dronken. Naast hem in de auto lag een fles waar sterke drank in had gezeten. Uit een blaastest bleek dat de man vijf keer meer had gedronken dan is toegestaan.

Agenten wilden daarop zijn rijbewijs invorderen, maar toen bleek dat de man helemaal geen rijbewijs had. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt.

Beslagen ruiten

In Groede had de politie vannacht meer succes met het invorderen van het rijbewijs van een beschonken automobilist. Daar wilden agenten rond 00.35 een personenauto die rondreed met beslagen ruiten controleren.

Terwijl zij achter de auto aanreden, merkten zij dat de bestuurder wel heel langzaam reed en over de weg slingerde. Toen de agenten de bestuurder aan de kant hadden gezet en hem aanspraken, roken zij een sterke alcohollucht. Uit een blaastest bleek dat de bestuurder, een 33-jarige Belg, ongeveer drie keer meer had gedronken dan is toegestaan. Daarop werd zijn rijbewijs ingenomen. Ook tegen deze man is proces-verbaal opgemaakt.