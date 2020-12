Pukkels, puistjes en mee-eters door mondkapjes: huidexpert Shanna heeft het extra druk

Shanna en haar collega's bij The Skin Doctors in Middelburg noemen de pukkeltjes die door mondkapjes zijn ontstaan 'maskne', afgeleid van acne. Acne ontstaat door verstopte of ontstoken talgkliertjes en verergert door peuteren en uitknijpen.

Niet uitknijpen zoals thuis voor de spiegel

"Wij pakken dat dan ook anders aan", vertelt Shanna. "Als zo'n cliënt hier binnenkomt, gaan wij eerst de huid analyseren. Hoe ziet het eruit? Zitten de pukkeltjes echt alleen op de kin? Hoe vaak draagt de cliënt een mondkapje?" Op basis daarvan stelt Shanna een behandeling samen.

Acne is een verzamelnaam van verschillende huidaandoeningen, die je kunt herkennen aan het optreden van puistjes. Acne komt het meest voor op schouders, armen, nek en het gezicht. De huidaandoening wordt veroorzaakt door een te grote productie van talg, door de talgklieren van de haarzakjes. Hierdoor blijven dode huidcellen in het haarzakje hangen en ontstaan er pukkeltjes en mee-eters.

Shanna maakt eerst het gezicht van haar cliënten schoon. Vervolgens kijkt ze naar ieder pukkeltjes op de huid. "Ik ga er dan niet, zoals je dat thuis misschien doet, aan zitten peuteren", vertelt ze. Met een speciaal soort naaldje en een watje haalt de huidexpert vervolgens het overtollige talg en de dode huidcellen weg.

Shanna behandelt de huid van een cliënt met maskne (foto: Omroep Zeeland)

"We geven altijd adviezen mee over het gebruik van mondkapjes", vertelt Shanna. "Het is enorm belangrijk, op het moment dat je een wegwerpmondkapje gebruikt, dat je die elke drie uur vervangt. Veel mensen weten dat helemaal niet. Gebruik je een kapje die je kunt wassen, doe dat dan zo vaak mogelijk", adviseert ze.

Je komt er niet onderuit

Maar, echt vermijden dat je door een mondkapje pukkels krijgt kan niet, volgens Shanna. "Ik zie zo veel cliënten hier binnenwandelen die nooit last hebben gehad van onzuiverheden op de huid en dit nu door de mondkapjes wel hebben. En daarnaast, als je huid al gevoelig is voor acne, dan zal de acne door verstoppingen en gebrek aan zuurstof alleen maar erger worden. Helaas is dat iets waar we gewoon in de coronatijd even doorheen moeten", zegt ze.

Extra onzekerheid in een onzekere tijd

Shanna merkt dat deze coronatijd veel doet met de psychische staat van haar cliënten. "De coronatijd is voor heel veel mensen een treurige tijd, mensen zijn al niet zo blij", vertelt ze.

"Dan krijgen ze ook nog eens acne door de mondkapjes en daar word je onzeker van. Dat komt er dan ook nog eens bovenop. Maar ik ben blij dat ik dan in ieder geval iets kan bijdragen en ervoor kan zorgen dat mensen toch enigszins met een glimlach hier de deur uitstappen."