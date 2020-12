Zeeuwse FvD-Statenleden weten nog niet of zij lid van de partij blijven

Fred Walravens (foto: Omroep Zeeland)

In de reactie zegt Walravens kennis heeft genomen van het interne referendum over de positie van Thierry Baudet in de partij. "Wij gaan in goed overleg bepalen in hoeverre wij gevolgen zien in deze uitslag", schrijft Walravens. Voor het einde van de week denkt de FvD-fractie de knoop door te kunnen hakken.

Thierry Baudet

Ruim driekwart van de leden stemden donderdag en vrijdag in het interne referendum voor het aanblijven van Thierry Baudet als partijleider. Een aantal Statenfracties, de fractie van Forum voor Democratie in het Europees Parlement en een aantal prominente leden is vanwege de interne machtsstrijd al uit de partij gestapt.

Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 behaalde Forum voor Democratie vijf zetels in Zeeland. Daarvan zijn er nu nog drie over nadat Robèrt Brunke en Robert Koevoets zich afscheidden.

