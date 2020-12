Jochem Kerckhaert uit Schoondijke kan ploeggenoot van Mathieu van der Poel worden

Jochem Kerckhaert tijdens de Woensdrechtse Wielerzomer 2020 (foto: Leon Verbraecken)

Dit is een hele mooie kans voor jou volgens mij toch?

"Het is echt een 'once in a lifetime opportunity' zoals ze dat zo mooi zeggen bij Zwift. Het voelt ook echt alsof dit dé kans is om prof te worden bij Alpecin-Fenix."

Hoe ben je hierin gerold?

"Ik ben in de zomer gestart met Zwift, omdat er door corona natuurlijk geen wedstrijden waren. Uiteindelijk was er nog wel een klein wedstrijdseizoen, maar ik was nog best wel fris. Toen werd mij verteld dat deze competitie er was voor een profcontract bij Alpecin-Fenix en toen had ik heel veel motivatie om daar volledig voor te gaan. Uiteindelijk ook met resultaat."

Wat heb je precies moeten doen om nu met vier anderen voor het contract te strijden?

"De competitie is begonnen op 1 oktober en het duurde tot 25 november. In die tijd moest je allerlei challenges doen op Zwift. Ik moest bijvoorbeeld acht trainingen doen met daarin allerlei intervallen. Daarnaast hadden we ook twee virtuele wedstrijden. Uiteindelijk behoor ik tot de vijf renners die overbleven uit de 125.000 deelnemers van deze competitie."

Jochem Kerckhaert over zijn kans om een profcontract te verdienen

Zwift is een onlineplatform voor wielrenners en hardlopers waar ze binnenshuis op een roller hun trainingen kunnen doen. Via Zwift is het mogelijk om alleen een rit te doen, maar je kan ook tegelijkertijd met anderen een rit rijden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om vanuit je eigen huis de Alpe d'Huez te beklimmen. Het platform werd onder de wielrenners in de coronatijd erg populair, omdat er in sommige landen niet buiten gefietst mocht worden.

Weet je al wat je in die beslissende week moet doen?

"Ik weet zelf nog niet specifiek wat de inhoud van deze week is. 12 december begint het en een week later weten we wie het profcontract krijgt. Het zal waarschijnlijk een combinatie tussen challenges en gesprekken met de teamleiding zijn."

Hoe bereid je je nu voor op zo'n week? Rijd je nou meer op Zwift of fiets je gewoon buiten?

"Eigenlijk doe ik het nog allebei. Als het slecht weer is dan wordt het automatisch een ritje op Zwift. Voor de rest rijd ik mijn trainingen gewoon buiten en stem ik mijn trainingen af met mijn trainer van wielerploeg Groot Amsterdam. Dan hoop ik op 12 december zo goed mogelijk te zijn."