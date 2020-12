Lachen gaat wel weer, maar fietsen zit er nog niet in voor Shirin van Anrooij

Shirin van Anrooij heeft een fikse wond aan haar arm, die waarschijnlijk veroorzaakt is door een remschijf van een andere fiets. Ze zoekt naar de EHBO. Daar aangekomen weten de mensen niet echt hoe ze haar moeten helpen. Uiteindelijk gaat ze in een ambulance naar een ziekenhuis. Ze krijgt niet veel van de rit -met loeiende sirenes- mee. ''In de ambulance ben ik steeds weggevallen door de pijn en de angst.''

Check up

In Tsjechië volgt een operatie. Gelukkig gaat dat allemaal goed maar om het helemaal zeker te weten is er nog een check up in België. Ook daar zijn ze tevreden over de operatie en dus mag Shirin naar huis. Daar herstelt ze nu. ''Het gaat eigenlijk wel goed. Ook door alle steun die ik heb gekregen.''

Shirin van Anrooij herstelt thuis van de blessure aan haar arm (foto: Omroep Zeeland)

Shirin heeft nog wel wat weken te gaan voordat ze weer volle bak kan trainen. Aan wedstrijden durft ze nog niet te denken. ''Ik hoop dat ik nog crossen kan rijden dit seizoen maar dat is nog even afwachten.''

Positief

Met haar instelling is in ieder geval niets mis. Shirin heeft -van nature- een positieve blik. ''Het is nou eenmaal gebeurd. Ik kan nu beter gewoon vooruit kijken en er positief in staan zodat het herstel sneller gaat." Negatief denken, heeft geen zin, vindt ze. ''Daar heb ik uiteindelijk alleen mezelf mee.''