Schoonzusjes willen mensen blij maken in het nieuwe jaar

"Wat ons betreft mag 2020 wel klaar zijn", vertelt Leslie Denneboom. "Het is gewoon een rotjaar geweest." De schoonzusjes zijn, zoals ze zelf zeggen, zorgzame types. Ze horen veel schrijnende verhalen om hen heen. Daar wilden ze iets mee. Denneboom: "In eerste instantie wilden we kerstpakketten uitdelen aan mensen die minder bedeeld zijn, maar toen vonden we het een beter idee om 2020 gewoon af te sluiten en de mensen aan het begin van het nieuwe jaar te verrassen met iets leuks."

Opfleuren

De dames zijn daarom op zoek naar verhalen. Gillet: "We hopen dat mensen ons mailen met een verhaal over iemand die iets leuks verdient of opgefleurd moet worden. Bijvoorbeeld een oudere die alleen in een verpleegtehuis zit of iemand die door de afgelopen maanden depressief is geworden. Wij maken dan een selectie en kijken of we het kunnen regelen."

Om de cadeaus, bioscoopbonnen en de bloemen te financieren is een crowdfunding gestart via de website doneeractie.nl. Onder de naam Helpt mee met het versturen van liefde? hopen ze voor het einde van de maand een streefbedrag van 5.000 euro bij elkaar te hebben verzameld.