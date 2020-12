Sinterklaas weer naar Spanje, tijd voor de kerstboom

Kerstbomenverkoper Gerhard Kanis vertelt dat zoals elk jaar de Nordmannspar het populairst is onder de Zeeuwen. "Deze boom heeft een mooie vorm, een dikke naald en is goed naald vast", zegt Kanis. "De traditionele den is wat minder populair." Dat komt omdat de den een prikkende naald heeft en de boom sneller indroogt waardoor hij zijn naalden kan verliezen", aldus Kanis. Maar een den met kluit zal hier minder snel last van hebben, stelt hij gerust.

Corona

Dit jaar zijn er meer mensen die eerder een kerstboom in huis haalde dan vorig jaar. Die piek is vooral te verklaren door de coronacrisis. "De kerstboom staat gezellig in het huis en dat vinden mensen wel fijn in deze coronaperiode", zegt Kanis. Het valt hem op dat er vooral kunstkerstbomen zijn gekocht. "Dan weten de mensen in elk geval dat de boom het een lange periode uithoudt", grapt Kanis.