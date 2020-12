Goedemorgen! Boom erin, poortjes dicht en inzameling

In een tuincentrum in Middelburg waren gisteren al veel mensen op pad die op zoek waren naar de mooiste boom voor in hun huiskamer. De nepbomen gaan al langer hard in het tuincentrum. "Dan weten de mensen in elk geval dat de boom het een lange periode uithoudt", grapt een medewerker van het tuincentrum. De stormloop op de échte kerstbomen is nu pas begonnen.

Sinterklaas het land uit, kerstboom erin (foto: Omroep Zeeland)

Het zal even wennen zijn voor de forensen op station Goes vandaag: de poortjes zijn vanaf vandaag gesloten. Zonder OV-chipkaart kom je vandaag niet meer bij het spoor. De NS hoopt het op die manier veiliger te maken op het station en om zwartrijden te voorkomen.

Profwielrenner

Het is dé kans op een leven als profwielrenner voor Jochem Kerckhaert (20) uit Schoondijke. Volgende week kan hij via het onlineplatform Zwift een contract verdienen bij Alpecin-Fenix, de ploeg van Mathieu van der Poel. In een onlinewedstrijd is hij bij de laatste vijf wielrenners gekomen die kans maken op een contract. In totaal deden er zo'n 125.000 mensen mee aan de wedstrijd.

Jochem Kerckhaert tijdens de Woensdrechtse Wielerzomer 2020 (foto: Leon Verbraecken)

Maskné

De Biggekerkse huidexpert Shanna Viergever heeft het erg druk deze coronatijd. Doordat steeds meer Zeeuwen in het dagelijks leven mondkapjes dragen, krijgen mensen last van 'maskné'. "De mondkapjes zorgen ervoor dat je huid geen zuurstof krijgt en daardoor ontstaan er onzuiverheden in de huid: pukkeltjes", aldus Viergever.

Vergeet niet een warme jas aan te trekken vandaag (foto: Ria Brasser)

Het weer

We starten bewolkt met soms wat motregen, vooral in Midden-Zeeland en op Schouwen-Duiveland en Tholen. Vanmiddag wordt het meest droog en vooral in Zeeuws-Vlaanderen is er kans op wat zon. Het is waterkoud, met maxima tussen drie en zes graden, met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, kracht drie tot vijf.