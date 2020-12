Wat zijn de populairste kerstnummers? Breng nu je stem uit voor de Kerst Top 30

Wil je invloed hebben op de Zeeuwse Kerst Top 30? Klik hier en breng je stem uit.

Omroep Zeeland draait de populairste kerstplaten (foto: Omroep Zeeland)

Op donderdag 24 december wordt de Kerst Top 30 van 13.00 tot 16.00 uur uitgezonden op Omroep Zeeland Radio. Presentator Elias den Hollander draait samen met sidekick Stefan Daane de dertig meest gekozen nummers. Zo ga je met een goed gevoel de kerstdagen in. Behalve de kerstnummers, komen ook de mooiste verhalen en herinneringen bij de liedjes voorbij. Ook maak je tijdens de radio-uitzending kans op prijzen.

Wie volgt Chris Rea op?

Vorig jaar werd de lijst, toen nog bestaande uit tien kerstliedjes, aangevoerd door Chris Rea. Of dat dit jaar weer zo is, is de vraag, want jij bepaalt welke nummers er op de lijst verschijnen. Je hebt in ieder geval genoeg keuze. "We hebben een een gevarieerde lijst met tweehonderd platen samengesteld. Dat loopt van stokoude tot recente producties, want er zijn de afgelopen maanden veel nieuwe kerstplaten uitgebracht", zegt Elias.

Elias en Stefan presenteren de Kerst Top 30 (foto: Omroep Zeeland)

"Er staat voor ieder wat wils op denk ik. Maar als jouw favoriete kerstnummer ontbreekt kun je die uiteraard op het stemformulier zetten. Als je daarbij ook een lobby start heb je best kans dat die plaat in de Kerst Top-30 belandt."

Van Stevie Wonder tot Eddy Wally

Stefan beaamt dat er allerlei soorten kerstnummers op de lijst staan. "Van de Jeugd van Tegenwoordig tot Bob Dylan en van Stevie Wonder tot Eddy Wally, het staat allemaal op de stemlijst." Ook dit jaar is het presentatieduo weer benieuwd naar de verhalen en herinneringen achter de kerstplaten. "Vorig jaar werden wij geraakt door sommige verhalen bij kerstliedjes. Het is mooi om te zien dat een plaat voor veel mensen iets totaal anders kan betekenen. En misschien geven bepaalde kerstnummers in coronatijd weer een heel andere lading."

Ben je er nog niet helemaal over uit? Wij hebben de nummers in een Spotify-afspeellijst gezet. Ter inspiratie, maar ook om alvast in de stemming te komen. Stemmen kan tot en met woensdag 23 december.