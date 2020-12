Iedereen met positieve coronatest krijgt volledig bron- en contactonderzoek

In het begin van de coronacrisis had het bco-team van de GGD te maken met kinderziektes. Het team is in maart opgezet en werd in eerste instantie gevuld met mensen van de afdeling infectieziektebestrijding. In april kwamen daar andere GGD-medewerkers bij. Later werden ook externe krachten aangenomen en vanaf augustus konden de GGD-medewerkers weer terug naar de eigen afdeling om daar de werkzaamheden weer op te pakken.

Wat doet het bco-team? Het team dat het bron- en contactonderzoek uitvoert, belt mensen die een coronatest hebben laten doen die positief blijkt te zijn. De medewerker werkt met een vragenlijst. Daarmee wordt vastgesteld wanneer de klachten zijn begonnen en met wie die persoon vlak daarvoor en daarna in aanraking is geweest. Op die manier wordt de hele vragenlijst afgewerkt en gekeken wie er allemaal in quarantaine moet om de lijn van besmettingen een halt toe te roepen. Ook worden de positieve besmettingen doorgegeven aan het RIVM die de cijfers bijhoudt.

"Op dit moment zitten we in fase één", legt coördinator Joyce van der Leer van het bco-team uit. "Dat betekent dat onze medewerkers de vragenlijst die ze hebben volledig kunnen afwerken."

Meer besmettingen, minder tijd per bron

Hoe meer besmettingen er zijn, hoe minder aandacht en tijd er per bron aan kan worden besteed. "Dan kunnen we sowieso niet alle contacten af gaan bellen. We hebben een keer in fase drie gezeten. Dan moeten we echt keuzes maken wie we naast de bron nog meer kunnen bellen."

De medewerkers zijn extra alert als ze mensen tegenkomen tijdens zo'n onderzoek die op een school zijn geweest of in de zorg werken. Er zijn speciale teams binnen de GGD voor, om dat verder op te pakken. Samen met de afdeling infectieziektebestrijding zorgen ze er dan voor dat er een overzicht komt om gericht verder actie te kunnen ondernemen.