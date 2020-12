Beste zomer voor vliegveld Midden-Zeeland in twintig jaar

Vliegveld Midden-Zeeland (foto: André Vermeulen)

Ook de andere regionale vliegvelden in ons land hebben een prima zomer achter de rug, in tegenstelling tot de grote luchthavens. De afgelopen maand juli was met 4.443 vliegbewegingen de drukste maand op Midden-Zeeland van het jaar.

Grafiek

Bekijk in onderstaande grafiek de ontwikkeling in de zomermaanden.

Of het héle jaar 2020 een het beste jaar voor het Zeeuwse vliegveld in lange tijd wordt, is maar de vraag. Het laatste winterseizoen (2019-2020) was weliswaar beter dan gemiddeld, maar de winter 2018-2019 was een uitschieter omhoog die zich niet makkelijk laat overtreffen.