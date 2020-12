Danny Vera tussen Queen en Eagles in Top 4000

Danny Vera tijdens zijn optreden op Concert at Sea in 2017 (foto: ANP)

Ekdom belde Vera onder het mom van bijpraten over de komst van zijn eerste kind, maar tijdens het gesprek dat live te horen was op de radio werd er ineens aangebeld. Voor de deur van zijn huis in Middelburg vond Vera een mand met daarin champagne, luiers en een rompertje. Op dat rompertje stond de tekst: "Mijn papa is de nummer twee in de Top 4000 van Radio 10."

Daarmee eindigt Vera met Roller Coaster tussen Bohemian Rhapsody van Queen en Hotel California van The Eagles in. Zelf kan hij het nauwelijks geloven. "Sorry, mensen van de Eagles en Queen, mijn excuses", is zijn eerste reactie op de radio. Hij vervolgt met: "Dank je wel, iedereen die erop gestemd heeft!"

Nog even geduld

De Top 4000 van Radio 10 is afgelopen vrijdag al van start gegaan, maar tot vanmorgen werd de top tien nog geheim gehouden. Wie Danny Vera met Roller Coaster op de populaire radiozender wil horen, moet wel nog even geduld hebben. Na het gesprek tussen Ekdom en Vera werd nummer 3384 gedraaid: Robert Palmer met Mercy Mercy Me. Vera's nummer twee in de lijst is pas op 24 december aan de beurt.