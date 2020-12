Lichte stijging aantal Zeeuwse coronapatiënten in Adrz en ZorgSaam

Corona-verpleegafdeling in ziekenhuis ZorgSaam (foto: Zorgsaam)

Die relatieve stijging en daling van de aantallen Zeeuwse en niet-Zeeuwse coronapatiënten past in het beeld van de afgelopen weken. Het aantal patiënten uit de regio Rotterdam-Rijnmond vertoont sinds de piek van vier weken geleden op 32 coronapatiënten een gestage daling. Het aantal Zeeuwse coronapatiënten piekte een week eerder op dertig, maar na een snelle daling in de twee weken daarna vertoont dat aantal nu alweer drie weken een licht stijgende lijn.

Van de 26 coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen Adrz en ZorgSaam liggen er achttien op de verpleegafdeling en acht op de intensive care. Daarmee is het aantal ic-patiënten iets lager dan vorige week, toen waren het er tien.

Adrz meeste coronapatiënten

Met zestien coronapatiënten is het Adrz het Zeeuwse ziekenhuis met de meeste coronapatiënten. Daarvan liggen er twaalf op de verpleegafdeling en vier op de ic. Op de ic van ZorgSaam liggen evenveel ernstig zieke coronapatiënten: vier. Maar in dat Terneuzense ziekenhuis is het aantal coronapatiënten op de verpleegafdeling iets lager: dat zijn er zes, wat het totaalaantal coronapatiënten in ZorgSaam op tien brengt.

Wat de verdeling van Zeeuwse patiënten over de twee ziekenhuizen betreft, liggen er veertien Zeeuwen in het Adrz en negen in ZorgSaam. Dat betekent dat de overige patiënten van buiten onze provinciegrenzen komen, met name uit de regio Rotterdam-Rijnmond. Het gaat dus om twee in het Adrz en één in ZorgSaam.

Kanttekening

Wel een kanttekening bij deze cijfers: niet alle Zeeuwse coronapatiënten gaan naar deze twee Zeeuwse ziekenhuizen. Veel coronapatiënten uit Tholen en Reimerswaal gaan naar het ziekenhuis Bravis in Bergen op Zoom, maar die Brabantse zorgorganisatie geeft geen informatie over het aantal opgenomen patiënten uit Zeeland.