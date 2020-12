Mosselzaadvisserij moet volledig op de schop, om in 2029 volledig duurzaam te zijn

Een Zeeuws schip vist op mosselzaad in de Waddenzee (foto: ANP)

Het akkoord is een toevoeging aan de overeenkomst uit 2008. Daarin stond dat alle mosselvisserij waarbij de Waddenbodem verstoord wordt, moet stoppen. In het oorspronkelijke plan staat dat dit jaar al het mosselzaad op een duurzame manier gevangen zou moeten worden. Met behulp van de mosselzaadinvanginstallaties (MZI's). Dat doel is niet gehaald, er wordt tegenwoordig ongeveer dertig procent van het mosselzaad op deze manier gevangen.

In drie stappen

Nu is afgesproken dat er in drie stappen gewerkt gaat worden. Over twee jaar moet vijftig procent duurzaam worden gevangen. In 2026 moet dat 65 procent zijn en in 2029 honderd procent.

Aan 2029 zit nog wel de voorwaarde dat er voldoende economisch perspectief moet zijn voor de mosselvissers. De eerste twee stappen zijn wel juridisch afdwingbaar. Het betekent ook dat grote gebieden van de Waddenzee gesloten zullen worden voor de mosselzaadvisserij.

Mosselzaad op de hand van een mosselkweker (foto: Zilte Academie Zeeland)

Dit akkoord betekent flinke investeringen voor de mosselvissers. Er moeten nieuwe vanginstallaties bijkomen en bestaande MZI's zullen deels moeten verhuizen ondanks dat de precieze plaatsen nog niet bekend zijn. Dat alles kost veel geld.

'Genoeg tijd voor transitie'

Volgens de Arjen Kok van Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN) zou dat geen problemen moeten opleveren: "We zijn in 2008 begonnen dus de vissers weten al heel lang dat we deze verduurzaming moeten uitvoeren. Nu krijgen ze in feite extra tijd tot 2029. Ik denk dat er genoeg tijd is om die transitie ook economisch gezien te maken."

Het probleem voor de natuurorganisaties is dat het mosselzaad van wilde mosselbanken wordt afgehaald. Daarna wordt het op speciale kweekpercelen in de Waddenzee gelegd voordat de mosselen naar Zeeland komen. Volgens de natuurorganisaties is dit een belemmering voor de groei van natuurlijke mosselbanken in Waddenzee. Die mosselbanken zijn belangrijk als voedsel voor vogels.

Subsidieregeling

Het ministerie werkt een subsidieregeling uit voor de aanschaf van nieuwe MZI's, waarvoor in totaal 2 miljoen euro beschikbaar is. Ook komt het ministerie mosselvissers tegemoet in de huurprijs van mosselkweekpercelen, die worden verhuurd door de Staat.

Naast het terugbrengen van de mosselzaadvisserij, zetten de betrokken partijen zich de komende jaren in voor het herstellen van de natuur in het gebied. In de komende periode maken zij hier afspraken over in een natuurherstelprogramma.