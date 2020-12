Op je 62e een bijzondere carrièreswitch: van dierenarts naar grafonderhouder

Na 34 jaar was het genoeg voor de dierenarts. Zijn collega's in de praktijk in Breskens werden steeds jonger en De Bruijkere merkte dat er een generatieverschil ontstond. Ook de nodige veranderingen in de diergeneeskunde werden hem te veel om nog bij te benen. Toen hij zijn praktijk voor een goede prijs kon verkopen, twijfelde hij niet en deed de zaak van de hand.

De eerste

"Maar het ondernemersbloed kroop waar het niet gaan kon, en zodoende groeide het idee om iets anders te gaan doen", zegt hij. Na wat onderzoek zag hij wel brood in grafonderhoud: "Ik stak mijn licht op bij de Kamer van Koophandel en kwam erachter dat er nog geen bedrijf hier was dat dit deed. Dus begon ik ermee."

Ik geniet van de geschiedenis die rondwaart op begraafplaatsen." Geert de Bruijkere

Grafonderhoud paste precies in het plaatje dat De Bruijkere voor ogen had: "Ik kan mijn tijd zelf indelen, kan gaan wanneer ik dat wil en hoef er niet voor thuis te blijven als ik zomaar op vakantie wil gaan. En ik hoef niet meer vijf tot zeven dagen te werken per week."

Oud-dierenarts knapt graven op (foto: omroep zeeland)

Daar komt nog bij dat De Bruijkere gefascineerd is door begraafplaatsen. Hij licht dat toe met een anekdote: "Toen ik 50 werd heb ik mijn verjaardag met vrienden op het kerkhof gevierd. Op de begraafplaats van Oostburg, boven het graf waar ik later in kom te liggen, hebben we geproost op het leven."

Beruchte Zeeuws-Vlamingen

Als geboren en getogen Zeeuws-Vlaming komt hij op de verschillende kerkhoven bekende en beruchte Zeeuws-Vlamingen tegen, ook mensen die hij zelf heeft gekend. "Ik geniet van de geschiedenis die rondwaart op begraafplaatsen."

De Bruijkere met zijn oude dierenartskoffer op de begraafplaats (foto: omroep zeeland)

De Bruijkere ziet zichzelf dit nog wel een tijdje doen. Hij beperkt zich qua begraafplaatsen wel tot Zeeuws-Vlaanderen, en dan ook nog het liefste in het Westen. "Maar", zo zegt hij, "wanneer een familie die hier zijn oorsprong heeft wil dat ik elders in Zeeland een klus doe, dan zeg ik niet gelijk nee."