Twee inwoners van Goes opgenomen met corona, 92 nieuwe besmettingen

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om besmettingen die door het RIVM geregistreerd zijn tussen 10.00 uur gisterochtend en 10.00 uur vanmorgen. Er zijn in die periode geen sterfgevallen van coronapatiënten in de registratie van het RIVM opgenomen.

Meeste in Terneuzen

De gemeente met de meeste nieuwe besmettingen is Terneuzen, daar werden 23 nieuwe besmettingen gemeld. Sluis volgt met dertien nieuwe besmettingen.

Coronabesmettingen per gemeente

Gemeente do 3 dec vr 4 dec za 5 dec zo 6 dec ma 7 dec Borsele 3 4 3 7 6 Goes 12 7 9 2 5 Hulst 3 12 3 7 8 Kapelle 1 3 4 2 2 Middelburg 12 8 6 4 6 Noord-Beveland 0 0 1 0 1 Reimerswaal 11 11 21 8 5 Schouwen-Duiveland 1 3 4 6 9 Sluis 4 6 15 16 13 Terneuzen 13 23 11 11 23 Tholen 14 5 8 3 4 Veere 1 2 1 2 4 Vlissingen 9 11 0 10 6 Totaal Zeeland 84 95 86 78 92

Om de regionale spreiding van de nieuwe besmettingen beter in beeld te brengen geven wij in de onderstaande grafiek het aantal nieuwe besmettingen van de voorgaande zeven dagen weer van vier regio's, dat wordt ook wel de 'voortschrijdende week' genoemd. Daardoor voorkom je bovendien dat je te veel kijkt naar dagelijkse fluctuaties.

Deze voortschrijdende week laat een stabiel beeld zien. De afgelopen dagen zijn de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende regio's ongewijzigd. Maar hoe ernstig is de situatie nu eigenlijk per regio? Om dat in beeld te kunnen brengen, moet het aantal besmettingen worden afgezet tegen het aantal inwoners.

'Ernstig'

Wanneer het aantal nieuwe besmettingen over de voorgaande zeven dagen wordt afgezet tegen het aantal inwoners blijkt dat Zeeuws-Vlaanderen de enige regio die boven onder de drempelwaarde voor het risiconiveau 'ernstig' zit. Daarvoor moet het aantal nieuwe besmettingen in een week tijd hoger zijn dan 150 per 100.000 inwoners.

Het Zeeuwse gemiddelde is al enige tijd stabiel tussen de risiconiveaus 'ernstig' en 'zorgelijk' in. Een regio wordt 'zorgelijk' als er in een week meer dan 50 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners zijn.

Versoepelen

Om de landelijke coronamaatregelen te versoepelen moet het aantal besmettingen onder dat niveau gedaald zijn. Op dit moment zit geen van de vier Zeeuwse regio's onder dat niveau.

Ook het landelijke gemiddelde komt daar niet in de buurt. Sterker nog: landelijk stijgt het weer richting de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig', daarvoor moet het aantal nieuwe besmettingen in een week tijd hoger zijn dan 250 per 100.000 inwoners. Op dit moment ligt zit het landelijke gemiddelde daar net onder: 234 per 100.000 inwoners.

Oorzaak toename wordt onderzocht

Het landelijke aantal nieuwe coronagevallen stijgt nu al zes dagen op rij. De oorzaak van die toename weet het RIVM nog niet. Een van de mogelijke verklaringen voor de stijging is dat ook mensen zonder corona-achtige klachten, de zogenoemde asymptomaten, zich sinds vorige week kunnen laten testen wanneer ze nauw contact hebben gehad met iemand die zelf positief is getest. Of dat meespeelt in de stijging wordt nu onderzocht, laat het RIVM weten.