Basisschool De Kameleon dicht na corona-uitbraak

Basisschool de kameleon in Terneuzen (foto: onderwijsgroep Perspecto)

Volgens directeur Gerard Langeraert van de onderwijsgroep Perspecto, waartoe de Kameleon behoort, moest er een pas op de plaats gemaakt worden, nadat vorige week donderdag de hoeveelheid besmettingen duidelijk werd.

Volgens Langeraert zat meer dan de helft van de medewerkers op den duur thuis. "We kregen de organisatie niet meer rond eind vorige week, dus zijn we gaan kijken of we maandag met thuisonderwijs konden starten. Dat is gelukkig gelukt", aldus Langeraert.

School blijft hele week dicht

Voorlopig is besloten om de school een hele week gesloten te houden. Volgens Langeraert wordt op het einde van deze week gekeken of het mogelijk is om na het weekend het gewone onderwijs weer op te starten. Voor de kinderen van ouders die niet thuis kunnen blijven, is opvang geregeld op school of bij de kinderopvang die in hetzelfde gebouw zit.

Perspecto is een onderwijskoepel met 23 scholen op 25 locaties in de gemeenten Terneuzen en Hulst. Volgens Langeraert kampen de scholen zo her en der wel met het coronavirus, "maar niet in die omvang zoals bij De Kameleon".