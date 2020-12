Honderd jaar oude joekel van een kreeft ontdekt in Yerseke

Verwijs was aangenaam verrast toen hij het dier afgelopen weekend zag binnenkomen uit Canada. "Ik dacht: Wow! Dit is wel heel erg bijzonder. In mijn veertig jaar in het vak heb ik dit nog nooit gezien!" De kreeft, die liefkozend Stoempertje wordt genoemd (naar de fietsclub van Verwijs) is ongeveer een meter lang en weegt 10,8 kilo. "Daarmee staat hij in de top drie van zwaarste kreeften ooit gevangen ter wereld", vertelt Verwijs glunderend.

Kreeft Stoempertje wordt teruggebracht naar Canada (foto: Omroep Zeeland)

Hoe Verwijs er zo zeker van is dat het hier gaat om een kreeft van zo'n honderd jaar oud? "Zo'n dertig jaar geleden kregen we ook een grote kreeft binnen. Die was iets kleiner dan deze en een kilo lichter. Dat dier overleed helaas, maar daardoor weten we wel zeker dat hij tachtig jaar oud was. Omdat deze kreeft nog groter en zwaarder is (en door te kijken naar de ringen op zijn lijf) gaan we ervan uit dat hij inderdaad honderd is."

De kreeft is zo'n meter lang en honderd jaar oud. (foto: Omroep Zeeland)

Vanwege zijn hoge leeftijd, is Stoempertje gratie verleend. Hans Verwijs: "Het is zo'n bijzonder beest, dat hij wat mij betreft bijzonder mag blijven." Het maakt Stoempertje direct ook een heel dure kreeft. Hij is eerst van Canada, via New York naar Zeeland vervoerd en wordt binnenkort weer opgehaald en terug naar Nova Scotia gebracht. "Hij krijgt een echte VIP-behandeling", lacht Verwijs.

Terug in het wild

Tot zijn vertrek verblijft de kreeft in een privé-bassin. Bij aankomst in Nova Scotia wordt hij op de boot gezet waarmee hij ook is opgevist. Deze visser weet precies waar Stoempertje uit het water is gehaald en zet hem daar weer netjes terug om de rest van zijn leven te slijten in het wild.