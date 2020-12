Joost W. uit Westkapelle hoopt op een spoedig einde van zijn tbs

De vuurtoren van Westkapelle (foto: Hans de Bot)

Joost W. was vanmiddag aanwezig in de rechtbank en vroeg daar om toe te werken naar beëindiging van zijn tbs. Hij verblijft nu nog in een tbs-kliniek in Utrecht en het is de bedoeling dat hij daar op het terrein een woning betrekt. Hij zei tegen de rechtbank dat de kans op herhaling van zijn delicten nu nul is en dat hij aan alle therapieën heeft meegewerkt.

Kans op herhaling

Het hoofd behandeling van de tbs-kliniek was verrast door dat verzoek, omdat de kans op herhaling volgens hen nog 'overmatig hoog' is. De kliniek adviseerde een verlenging van twee jaar, en dat is ook het advies van een psychiater en een psycholoog. De officier van justitie sloot zich aan bij die adviezen.

Volgens de advocaat van Joost W. is verlenging van een jaar voldoende en kan zijn client in dat jaar toewerken naar een voorwaardelijk einde van de tbs. De officier van justitie noemde dat 'valse hoop en onnodige druk' en bleef bij een verlenging van twee jaar.

Volgens het hoofd behandeling van de kliniek waar Joost W. verblijft, is het niet realistisch dat er binnen een jaar voldoende stappen gezet kunnen worden richting een voorwaardelijk einde van de tbs. "Hij gaat nu langzaam richting een kliniekwoning", hield zij de rechtbank voor. "Maar binnen en een jaar alle stappen zetten die nog nodig zijn, dat is niet realistisch."

Misbruik jongens

De zedenzaak van Joost W. uit Westkapelle kreeg landelijke aandacht. Hij werd in 2012 veroordeeld tot twee jaar cel en tbs. Al drie keer eerder werd zijn tbs met twee jaar verlengd (in 2015, 2017 en 2018).

De inmiddels 68-jarige inwoner van Westkapelle heeft zelf verklaard dat hij in dertig jaar tijd rond de honderd jongens heeft misbruikt. In het dorp wisten veel mensen van het misbruik af. Jongens tussen de 12 en 16 jaar oud werden door de man getrakteerd op kratten bier, frisdrank, snacks en geld in ruil voor seksuele handelingen.

De rechtbank doet 21 december uitspraak.

