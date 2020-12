Lunchroom DusToch maakt doorstart, 'alles blijft bij het oude'

DusToch in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Het overgrote deel van het personeel en cliënten blijft werkzaam in de dagbesteding in het centrum van Middelburg. Volgens medewerkers en cliënten is het een grote opluchting dat de lunchroom blijft bestaan.

Willem Peeters van Salcha Zorg is ook blij met de overname. "Alles blijft bij het oude", zegt hij in een eerste reactie. De redenen die 's Heeren Loo had om de locatie te sluiten - verliesgevend en niet kostendekkend - veegt hij van tafel. "Dat is geen probleem. Wij kunnen het er voor doen." Peeters is van plan de zaak aantrekkelijker te maken door het hele pleintje aan te pakken en samen te werken met de brouwerij in Middelburg.

Het ging mij in die petitie niet om die 10.000 handtekeningen, ik wilde dat iemand zou zien hoe mooi DusToch is. " Josephine de Nooijer, initiatiefnemer petitie

Peeters kwam in contact met DusToch door de petitie van Josephine de Nooijer. Zij is de zus van cliënt Joost en probeerde met verschillende acties de lunchroom open te houden. "Mijn doel is bereikt", zegt ze opgelucht. "Het ging mij in die petitie niet om die 10.000 handtekeningen, ik wilde dat iemand zou zien hoe mooi DusToch is. Die persoon heb ik in Willem Peeters gevonden."

Zaterdagavond, op pakjesavond, heeft ze het goede nieuws aan haar broer verteld. "Hij reageerde dolenthousiast." Vandaag werd de huurovereenkomst getekend. "Een groot feest is nu helaas niet mogelijk, maar we proberen het toch een beetje feestelijk te maken. We zijn erg blij."

Joost op z'n werkplek met zijn actievoerende zus (foto: Omroep Zeeland)

