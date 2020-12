Danny Vera op 1 in Top 2000: 'Mooi dat een land met muziek bezig is, in plaats van al die andere klotedingen'

Danny Vera reageert een paar minuten na het nieuws in de radio-uitzending op zijn nummer 1-positie:

Danny Vera hoorde het in de studio van Veronica Inside waar hij vanavond te gast is in de uitzending "Ik ben er stil van. Queen niet meer op nummer 1." De Middelburger is vooral de mensen dankbaar die op hem hebben gestemd. "Het is mooi dat heel het land met muziek bezig is aan het einde van het jaar in plaats van met klotedingen. Dat we het zo mogen afsluiten is heel bijzonder."

Het was traditie dat de muzieklijst werd afgesloten met de Bohemian Rhapsody van Queen. Dat nummer voerde zeventien keer de lijst aan. Dat nummer staat nu op twee, gevolgd door Hotel California van de Eagles.

Tweede Nederlandse artiest

Volgens NPO Radio 2 heeft Roller Coaster zich ontpopt "als dé soundtrack van deze tijd. Fantastisch dat Danny Vera, een artiest van eigen bodem, de stemmers zo in het hart weet te raken", zegt Peter de Vries, zendermanager van NPO Radio 2.

Er heeft een keer eerder een Nederlandse artiest op 1 gestaan in de Top 2000, dat was Boudewijn de Groot met Avond in 2005.