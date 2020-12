Thessa werkt tijdens corona niet als piloot maar doet bron- en contactonderzoek bij de GGD

Ze belt mensen die positief getest zijn om ze te vertellen dat ze het coronavirus hebben, probeert te achterhalen waar en door wie ze besmet zijn geraakt en wie ze ondertussen allemaal zelf zouden kunnen hebben besmet. Vervolgens belt Thessa die mensen weer, of ze in isolatie of quarantaine kunnen gaan.

'Zo goed mogelijk geïnformeerd'

"Aan het einde van de dag wil je dat mensen zo goed mogelijk geïnformeerd zijn", vertelt Thessa. "Natuurlijk hopen we dat ze zich ook houden aan hun isolatie- en quarantaineperiode. Dat is wel het allerbelangrijkste."

Medewerkers van het bco-team hebben altijd een slecht bericht voor de mensen die ze bellen. "Soms zijn wij inderdaad de eerste van wie ze horen dat ze positief getest zijn", aldus Thessa. Anderen hebben hun dossier al online bekeken en weten al dat ze positief zijn.

Milde klachten

Zo'n 80 procent van de mensen die positief testen op het virus heeft milde klachten, en is verrast als blijkt dat de test positief was. Thessa: "Zo zie je maar hoe belangrijk het is om je dan toch te laten testen. Dat merk ik dus wel, dat mensen het virus nog steeds onderschatten."

Per bron is ze één tot drie uur bezig, vertelt Thessa. "Het ligt er heel erg aan of die persoon al thuiszit of werkt en weinig naar buiten gaat, of nog steeds naar werk of school gaat. Bij die laatste merk je gewoon dat er veel meer contacten zijn in de omgeving."

Bont gezelschap

Het team voor bron- en contactonderzoek bij de GGD is de afgelopen maanden uitgebreid van twaalf naar zeventig mensen en is inmiddels een bont gezelschap van mensen die normaal gesproken ander werk doen, maar nu door de crisis geen werk hebben. De coördinator van het team was reisleider, een ander teamlid werkte in de horeca. En er werken in totaal maar liefst twee piloten.

