Aangespoelde dolfijnen hadden ontstekingen aan hersenen en longen

(foto: Stichting SOS Dolfijn)

Het gaat om twee jonge mannelijke dieren. Tijdens de secties waren er duidelijke tekenen van ziekte, maar met het blote oog was niet goed te bepalen wat deze dolfijnen precies onder de leden hadden en wat dus de oorzaak van de strandingen was. Uit microscopisch onderzoek bleek dat beide dieren ziek waren.

Ontstekingen in hersenen, darmen en longen

De dolfijn die op 21 november werd aangetroffen bij Zierikzee had ontstekingen in de hersenen, darmen en longen. Ook had de dolfijn een longworminfectie. Onderzoeker Lonneke IJsseldijk: "Vermoedelijk was ook dit dier 's nachts levend gestrand en ter plaatse overleden." Het dier dat een dag later in Breskens aanspoelde, leefde op dat moment ook nog, maar overleed nog geen 24 uur later.

Ook deze dolfijn had ook een ernstige longontsteking en er waren aanwijzingen voor een ontsteking in de hersenen. IJsseldijk: "Momenteel proberen we te achterhalen door welke ziekteverwekker deze ontstekingen zijn veroorzaakt en of dat bij beide dieren dezelfde was." De komende tijd wordt er verder pathologisch onderzoek gedaan.

De resultaten van dat onderzoek worden begin 2021 verwacht. Wageningen Marine Research zal daarnaast nog dieetonderzoek uitvoeren. De schedels van beide dolfijnen zijn verzameld voor de rijkscollectie van Naturalis.

