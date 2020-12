Zwarte dag voor de horeca met klein lichtpuntje

TMC Wonen overhandigde vanmiddag in Goes een cheque van 89.475 euro voor de Zeeuwse Horeca. Dat geld komt via waardebonnen naar de restaurants toe. Elke klant die de afgelopen tijd 1000 euro of meer besteedde in de woonwinkel, kreeg een waardebon van 75 euro. Die bon is te gebruiken in aangesloten Zeeuwse restaurants die zich hier kosteloos voor aan konden melden.

'Steuntje in de rug voor lokale ondernemers'

John Witte jr. van de woonwinkel zegt dat ze doorgaan met de actie tot er 100.000 euro aan waardebonnen in uitgedeeld. Het bedrijf bestaat 45 jaar en wilde dat dit jaar met allerlei acties vieren. Toen kwam corona en is er besloten om iets extra's voor de horeca te doen. "Wij beseffen dat we het niet alleen kunnen en we dachten op deze manier de lokale ondernemers een steuntje in de rug te kunnen geven", aldus Witte.

Koninklijke Horeca Nederland is maar wat blij met de actie. "Het is een hele mooie actie", aldus de horecaman. Hij prijst de winkel dat ze zoveel oog hebben voor een andere sector waar het nu niet goed gaat.

Door de coronacrisis was de horeca dicht van 15 maart tot 1 juni. Sinds 14 oktober is de horeca opnieuw gesloten. Frank de Reu van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zeeland, benadrukt nog maar eens dat de helft van de aangesloten horecabedrijven over vier maanden omvalt als er geen tegemoetkoming komt van de overheid.