Goedemorgen! Mist, Danny Vera en brand

Van de kade af

Ze kwamen goed weg. Nadat ze de portieren van de auto hadden geopend werden ze door collega Yanis aan de kant geholpen. Drijfnat zijn ze onder een warme douche gezet om op te warmen. Gelukkig kunnen ze het navertellen, maar de auto is total loss.

Medewerkers jeugdbeschermingsorganisatie Intervence staken (foto: Omroep Zeeland)

Op de Markt in Middelburg houdt vakbond FNV vanmorgen een manifestatie voor personeel van Intervence. De medewerkers protesteren tegen de sluiting van de jeugdzorg-organisatie. De Zeeuwse gemeenten stoppen met Intervence, en brengen de gezinnen die hulp krijgen onder bij drie andere organisaties.

Vera's Home Recordings (foto: Danny Vera)

Danny Vera is met zijn nummer Roller Coaster de nieuwe nummer 1 in de Top 2000 van NPO Radio 2. Daarmee stoot hij de jarenlange lijstaanvoerder Queen van de troon.

De Middelburger was erg verrast nadat hij het nieuws gisteravond hoorde. "Ik ben sprakeloos," vertelde Vera in de uitzending van Omroep Zeeland. Deze ochtend schuift verslaggever Pim van de Berge aan in de radiostudio. Hij maakte de afgelopen twee jaar een documentaire over het succes van de zanger. Danny Vera kun je elke zondag bij Omroep Zeeland horen met zijn eigen radioprogramma.

Brand in oven van bedrijf Kapelle (foto: HV Zeeland)

Een beginnende brand in een bedrijf in Kapelle aan de Kloosterpoort is afgelopen nacht snel geblust door het personeel. De brand was bij een bakinstallatie en werd met een met een CO2 blusser snel geblust. De brand werd rond 05.30 uur gemeld bij het bedrijf Lions Foods op bedrijventerrein Smokkelhoek. Toen de brandweer aankwam was het vuur al geblust. Bij Lion Foods worden gebakken uitjes geproduceerd.

Happiness by Miep in Sluis doet ook mee met Black Monday (foto: Miep Van Graefschepe-Scherbeijn)

De horeca liet gisteren het zwarte toekomstbeeld zien van hun sector. In Zeeland waren er verschillende zaken die met zwart zeil hun café dicht maakten. Toch was er ook een lichtpuntje, want een meubelwinkel gaf een cheque van bijna 90.000 euro aan de Zeeuwse horeca.

De Manteling in Oostkapelle (foto: A. van Bochove)

Het weer:

Het is eerst wisselend bewolkt, met lokaal een mistbank. Vanmiddag komt de zon op steeds meer plaatsen tevoorschijn. Het is rustig met een zwakke oostenwind en maxima rond 3 a 4 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en vorming van mist en bewolking, bij temperaturen die zakken naar -1 tot 1 graad, met een vrijwel wegvallende wind. Lokaal is er kans op gladheid. Morgen eerst nog een paar mistbanken, lokaal kan de zon wat doorkomen. Tegelijkertijd is er later ook wat regen mogelijk op Schouwen en Walcheren.