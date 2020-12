Medewerkers Intervence leggen werk neer

Intervence met knuffelbeer. (foto: Omroep Zeeland)

De actie van vandaag is georganiseerd door vakbond FNV. Een van de organisatoren en sprekers is Jenny Koppens van de FNV. Zij verwacht dat er zo'n 50 medewerkers van Intervence aanwezig zullen zijn. In totaal telt de jeugdzorgorganisatie zo'n 90 medewerkers. Niet iedereen zal willen komen, schat Koppens in en 15 medewerkers gaan sowieso wél aan het werk. "We willen de noodzakelijke zorg kunnen garanderen".

Onnodig

De Vlissingse wethouder Albert Vader reageerde vrijdag bij Omroep Zeeland op de ontstane situatie. Vader spreekt namens de Zeeuwse wethouders die het contract met Intervence hebben opgezegd. Hij noemde de onrust die is ontstaan 'onnodig en beschamend'. Vader stelde ook dat de afhandeling op een zorgvuldige manier gebeurt.

Koppens noemt de uitspraken van Vader op haar beurt 'schandalig'. Volgens haar hebben de Zeeuwse gemeenten de wettelijke plicht om jeugdzorgwerker en kind bij elkaar te houden. Koppens trok naar eigen zeggen eerder dit jaar hierover aan de bel bij de Zeeuwse wethouders, maar zij vond geen gehoor.

Eisenpakket

Deze week kreeg ze naar eigen zeggen opnieuw geen reactie. De vakbond had een eisenpakket gemaakt, maar daar is niet op gereageerd. "Men doet dat later, maar wat de reactie zal zijn weet ik niet." Een van de eisen is dat het besluit met drie maanden uitgesteld moet worden. "Verder willen we een garantstelling voor de financiële afwikkeling en openheid van zaken. De geheime stukken moeten op tafel."

Medewerkers Intervence staken

Lees ook: