'Versoepelen coronamaatregelen kan alleen met voldoende sneltesten'

Emeritus hoogleraar Peter Rottier van de Universiteit Utrecht (foto: Universiteit Utrecht)

Voor een eventuele versoepeling van de coronamaatregelen zijn volgens Rottier het aantal besmettingen, en nog belangrijker het aantal mensen dat met een coronabesmetting in het ziekenhuis, maatgevend. "Want wat de zorg aankan is het hoofdcriterium', aldus Rottier.

En als we het dan over de korte termijn hebben is het voorhanden hebben van voldoende sneltesten het belangrijkste, beweert Rottier. "Dan kunnen we de maatschappij meer open maken. Bijvoorbeeld de restaurants openen voor mensen die zich vooraf hebben laten testen. En theaters en dergelijke. Van de sneltesten verwacht ik steeds meer effect op onze vrijheid."

Peter Rottier woonde tot zijn negentiende in Lamswaarde. In 1966 verliet hij Zeeuws-Vlaanderen om te gaan studeren. Hij studeerde biochemie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na zijn promotie aan aan de Wageningen University & Research werd hij hoogleraar virologie en virusziekten aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht. Eigenlijk is Rottier met pensioen, maar een tijd geleden werd hij benaderd door de Universiteit Utrecht om mee te helpen aan het onderzoek naar Covid-19.

Het effect van het vaccineren, waarmee naar alle waarschijnlijkheid begin volgend jaar wordt begonnen in Nederland, laat volgens Rottier veel langer op zich wachten. "Met vaccineren bereik je niet in korte tijd hele grote groepen en dat virus is een blijvertje. Voor grote effecten van het vaccineren moeten we wachten totdat enkele miljoenen mensen zijn gevaccineerd. Dan zijn we toch al in de tweede helft van volgend jaar belandt."

Rottier begrijpt de twijfel en de angst die sommige mensen hebben om zich te laten vaccineren tegen het huidige coronavirus. Maar zegt daarbij wel direct dat die angst niet nodig is. "We hebben heel veel ziektes niet meer door vaccinaties. We hebben al tientallen jaren geen problemen meer met vaccins. Dus heb er vertrouwen in en laat je inenten."

Hoogleraar Peter Rottier over corona in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer

Volgens Rottier is de snelheid waarmee coronavaccins worden ontwikkeld uit te leggen. "Door andere coronavirussen, SARS en MERS, wisten we welk eiwit we nodig hadden. Dat heeft ons jaren onderzoek gekost. Nu zijn procedures versneld en is men al massaal begonnen met produceren voordat vaccins waren goedgekeurd. Dat is nog nooit gebeurd."

Dat mensen twijfel hebben of een vaccin afwijzen omdat de effecten, en dan vooral de bijwerkingen, op lange termijn onbekend zijn, begrijpt Rottier aan de ene kant ook wel, maar aan de andere kant zegt hij dat die angst niet op feiten gebaseerd is. "Als er bijwerkingen zijn geven alle vaccins die in de eerste dagen. Dat is dus bekend. Bovendien, het minste waar een overheid op zit te wachten is een vaccin dat problemen geeft.

Lees ook: