Vijf feiten over kreeften waarvan je niet wist dat je ze wilde weten

Honderd jaar oude kreeft in Yerseke (foto: Omroep Zeeland)

1. De meeste kreeften op Nederlandse borden komen uit Canada

Een groot deel van de kreeften die in Nederlandse restaurants op het bord belanden worden gevangen in Canada. Waarom? De beschikbaarheid van de Oosterscheldekreeft is zeer beperkt. Er mag namelijk alleen op gevist worden van eind maart tot half juli. De Canadese kreeft wordt het hele jaar rond gevangen en is lager in prijs. Vandaar dat veel kreeftenhandelaren (een groot deel van) hun kreeften uit Canada halen.

2. Kreeften hebben 'jaarringen'

Het zou zo een uitroep van Iceman Wim Hof kunnen zijn, maar in dit geval geldt het voor kreeften: hoe kouder het water, hoe langer het leven. Kreeften die in warm water leven, bijvoorbeeld in het Caribisch gebied, hebben een snellere stofwisseling. In koud water is hun stofwisseling juist langzamer. Hoe langzamer de stofwisseling werkt, hoe langzamer het dier veroudert en hoe langer het daardoor kan leven. De maximale leeftijd van kreeften verschilt daardoor enorm per soort, maar het is daarom geen verrassing dat in Canadese leveringen af en toe bejaarde kreeften worden ontdekt.

Hoe oud kreeften precies zijn werd voorheen ingeschat aan de hand van het gewicht. Ook werd er wel eens een punctie genomen van een overleden kreeft, waardoor de leeftijd kon worden ingeschat. Dat gebeurde drieëndertig jaar geleden bij de Yersekse Verwijs, toen hij een kreeft van 9,6 kilo geleverd kreeg. Die bleek na onderzoek zo'n 80 jaar te zijn. Recent onderzoek wijst echter uit dat kreeften jaarringen, vergelijkbaar met die van bomen, hebben op de stelen van hun ogen en op delen van de maag.

De kreeft van 9,6 kilo die Verwijs drieëndertig jaar geleden ontving. (foto: Omroep Zeeland)

3. Kreeften blijven eeuwig groeien

Omdat Stoempertje iets zwaarder is dan de tachtigjarige kreeft, wordt ingeschat dat zijn leeftijd rond de honderd ligt. Dat kan ingeschat worden omdat kreeften hun leven lang blijven groeien. Naarmate ze verouderen vertraagd die groei wel iets, maar stopt nooit.

4. Kreeften kunnen ledematen terug laten groeien

Kreeften zijn individualistische wezentjes en houden er niet van om soortgenoten tegen te komen. Gebeurt dat wel, dan leidt dat vaak tot een gevecht met de venijnige scharen, waarmee ze gerust lichaamsdelen amputeren van de vijand. Volgens IVN Natuureducatie is dat geen probleem: die ledematen groeien gewoon weer aan.

5. Kreeften hebben tanden in hun maag

Ja, je leest het goed. Kreeften hebben tanden in hun maag. Hoewel kreeften meerdere keren vervellen in hun leven, waarbij ze naast hun schild ook hun waarnemende zintuigen vernieuwen, blijven de tanden in hun maag gewoon zitten. Ook op die tanden zijn de jaarringen te zien. Hoe de lijnen gevormd worden wordt nog verder onderzocht.

