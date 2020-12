EMDR-therapie hielp Esther na inbraak: 'Het huis was één grote puinhoop'

Esther van den Bosch uit Middelburg was afgelopen zomer met haar gezin op vakantie en bij thuiskomst bleek het huis veranderd in één grote puinhoop. "Dat bleek zo'n impact op mij te hebben dat ik niet meer goed kon functioneren. Ik was onrustig, kon me niet concentreren en stond constant aan."

Lichtstraal van links naar rechts

Het huis werd waarschijnlijk door de inbrekers al in de gaten gehouden, toen Esther met haar gezin de caravan aan het inpakken was. Dat bracht een groot gevoel van onveiligheid teweeg. "Ik heb contact gezocht met Mariëtte Lako, waarvan ik wist dat ze EMDR-therapie geeft. Tijdens de behandelingen moest ik de heftigste beelden naar boven halen terwijl ik met mijn ogen een lichtstraal volgde die van links naar rechts ging."

EMDR In Nederland lopen elk jaar ongeveer 400.000 mensen een posttraumatische stressstoornis op. Uit onderzoek blijkt dat die mensen veel baat kunnen hebben bij EMDR-therapie. EMDR is een afkorting voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Eén van de heftige beelden die tijdens de therapie naar boven kwam, was het moment dat de inbrekers binnenkwamen. "Ze hebben heel hard op de tuindeur ingebeukt totdat er een gat ontstond. Er zijn hier waarschijnlijk drie mannen binnen geweest. In ons domein, ons veilige plekje. Het huis was één grote puinhoop. Dat beeld liet me niet los."

Belasten van het werkgeheugen

Door een heftige herinnering naar boven te halen én met je ogen heen en weer te bewegen, wordt het werkgeheugen zo belast, dat de oorspronkelijke herinnering vervaagt en je er in het vervolg minder emotioneel van wordt. Dat gebeurde ook bij Esther.

"Na zes sessies ervoer ik geen onrust meer en vond weer balans. Mijn alarmbellen functioneren weer redelijk normaal, ik slaap veel beter en voel me vrolijker. Als we dit interview twee maanden geleden hadden gedaan, had ik het niet droog gehouden, maar alles heeft nu een minder grote lading."

De tuindeur waar door de inbrekers binnenkwamen (foto: Omroep Zeeland)

Psychotherapeut Mariëtte Lako die een praktijk in Vlissingen heeft, volgde vijftien jaar geleden een intensieve opleiding tot EMDR-therapeut en past de behandeling nu toe bij cliënten met PTSS. "Ik was eerst wat sceptisch, omdat ik me er niet zoveel bij kon voorstellen. Maar gaandeweg de opleiding en door ervaring op te doen, ben ik snel heel enthousiast geworden."

Iets onmogelijks vragen

Eigenlijk vraag je bij EMDR iets onmogelijks, volgens Mariëtte Lako. "Je vraagt om terug te gaan naar een herinnering die normaal gesproken vermeden wordt. Tegelijkertijd wordt iemand afgeleid door het bewegen van vingers of een lichtbalk. Daardoor is er minder ruimte voor opkomende angst of spanning."

Psychotherapeut Mariëtte Lako geeft een deel van haar cliënten EMDR-therapie (foto: Omroep Zeeland)

EMDR kan ingezet worden bij trauma's na bijvoorbeeld seksueel misbruik, een overval of een oorlogssituatie. De meeste cliënten zijn erg te spreken over de behandeling. "Negentig procent is tevreden met de resultaten. Het is niet zo dat alle klachten altijd helemaal verdwenen zijn, maar er is dan wel sprake van verbetering", aldus Marriëte Lako.

Risico's

Onlangs waarschuwde beroepsvereniging Vereniging EMDR Nederland voor mensen die zonder de juiste papieren EMDR-traumatherapie geven Door de populariteit van de behandeling zijn er steeds meer mensen die dit aanbieden. Mariëtte Lako volgde een erkende opleiding bij de Vereniging EMDR Nederland, maar er zijn ook opleidingen met lagere instapkwalificaties. "Daar zit wel een risico aan. Het gaat soms om complexe problematiek, waarbij veel emoties kunnen loskomen. Die moet je wel kunnen opvangen als therapeut."