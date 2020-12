Bravis ziekenhuis opent dependance op Tholen

Vliethof in Tholen (foto: Google Maps)

In De Vliethof is het straks ook mogelijk om via beeldbellen een virtueel consult te hebben met een medisch specialist of verpleegkundige. In de zoektocht naar de meest geschikte plek voor het Bravispunt is het ziekenhuis in gesprek gegaan met de gemeente en de huisartsengroep Tholen. Ook locaties in Sint-Maartensdijk en Sint-Annaland waren in beeld voor het nieuwe steunpunt.

Het Bravis ziekenhuis vindt het belangrijk dat de dependance komt op een plek waar ook huisartsen gevestigd zijn, wat bij De Vliethof het geval is. Een andere wens van het ziekenhuis is om rond de zomer van 2021 te starten met zorgactiviteiten. De locaties in Sint-Maartensdijk en Sint-Annaland voldeden niet helemaal aan de wensen van het ziekenhuis.

Nieuwbouw in Roosendaal

Vorig jaar kregen Tholenaren een klap te verwerken toen bekend werd dat het nieuwe ziekenhuis van Bravis in Roosendaal werd gebouwd. Er waren zorgen over de aanrijtijden van ambulances. De afstand tussen Anna Jacobapolder en Roosendaal is 38 kilometer, van Stavenisse naar het nieuwe ziekenhuis is 40 kilometer.

Bravis is in 2014 ontstaan na een fusie tussen Lievensberg in Bergen op Zoom en ziekenhuis Franciscus in Roosendaal. Het ziekenhuis werkt nu nog vanuit die twee locaties. Om efficiënter en goedkoer te werken, wil Bravis de zorg concentreren in één nieuw ziekenhuis.