Protestactie jeugdzorgorganisatie Intervence op Markt in Middelburg

De actie, die om 10.30 uur begon, had een ludiek karakter. Op de markt lagen zogenaamde cadeau's verspreid met daarop teksten als 'Beste gemeentes, voor jullie ook een fijne Kerst'. Aan het einde van de manifestie dansten de Intervence-medewerkers zelfs even de Jerusalema Challenge.

Kwaliteit van de zorg

Maar de ondertoon van het protest was serieus. Medewerkers zijn bezorgd om hun baan, maar vooral om de kwaliteit van de zorg, benadrukken ze zelf. Robin van der Ent, gezinsmanager bij Intervence: "We zijn het absoluut niet eens met het voorgenomen besluit dat de wethouders van de Zeeuwse gemeentes hebben genomen. We weten niet of we overgenomen gaan worden door de andere organisaties [bedoeling is dat het Leger des Heils, Briedis en WSG de zorg overnemen - red.]."

Geen perspectief voor de kinderen

Van der Ent maakt zich niet alleen druk om zijn baan: "We maken ons met name zorgen om de kinderen en de gezinnen die wij begeleiden. De continuïteit van de zorg komt ernstig in het geding. Er is geen plan. Voor die gezinnen is geen perspectief.'

Robin van der Ent, gezinsmanager bij Intervence (foto: Omroep Zeeland)

Ko Smeding, een zestigplusser, heeft vier pleegkinderen in huis. De begeleiding van de kinderen is al jaren in handen van jeugdzorgwerker Michelle. Als dat contact verdwijnt is dat rampzalig volgens Smeding: "Alles moet dan weer opnieuw beginnen. Er moet dan via de rechtbank een nieuwe begeleider worden gevonden.

"De ondersteuning die we nu hebben via Michelle is geweldig. We hebben goed één op één contact. Dat is voor de kinderen ook veel beter. De kinderen vertrouwen in Michelle. Ze zijn al beschadigd, straks hebben ze helemaal geen vertrouwen meer in de mensen."

Ko Smeding, pleegouder via Intervence (foto: Omroep Zeeland)

Eline Cannoo (26) is nog maar net begonnen als gezingsmanager bij Intervence. "Ik heb geen idee wat me te wachten staat. Ik ben nu de band met m'n cliënten aan het opbouwen. Die mensen moeten straks naar andere instellingen. Weer een band opbouwen. Dat gaat alleen maar heel veel tijd kosten," zeg Cannoo.

Eline Lanoo, gezinsmanager Intervence (foto: Omroep Zeeland)

Volgens vakbond FNV hebben de Zeeuwse gemeenten de wettelijke plicht om jeugdzorgwerker en kind bij elkaar te houden. Maar het ziet er niet naar uit dat dat gaat lukken, zegt Sira Kamermans, die sinds maart directeur-bestuurder is van Stichtting Intervence:

"Nee, er zijn drie overnemende G.I.'s [gecertificeerde instellingen, van overheidswege gecertificeerd om maatregelen in het kader van de jeugdreclassering en jeugdbescherming te mogen uitvoeren - redactie]. Het is aan de medewerkers waar ze gaan solliciteren. En dan is het nog maar de vraag of de cliënten mee kunnen met de betreffende gezinsmanager. En dan heb ik het nog niet over al het ondersteunend personeel dat zijn baan gewoon kwijt is."