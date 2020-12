Manouk en Ron willen hun liefde voor Zeeland uiten, maar die hobby loopt een beetje uit de hand

Inmiddels hebben ze twaalf Zeeuwse plaatsen getekend: van IJzendijke tot Zierikzee en van Domburg tot Westkapelle. In het begin concentreerden ze zich voornamelijk op Walcherse plaatsen. "Daar zijn we opgegroeid en daar weten we allebei veel van", zegt Manouk. "IJzendijke zijn we bijvoorbeeld gaan maken door onze overbuurman hier in Utrecht, die komt daar vandaan. Er was een pakketje van ons bij hem bezorgd en we raakten aan de praat. Zo is de skyline van IJzendijke ontstaan", zegt Ron.

Welke plaats wel en welke plaats niet

Ze kiezen een nieuwe plaats op basis van aanvragen maar ook uit eigen interesse. "In Zierikzee was ik bijvoorbeeld nog nooit geweest. Wat is het daar mooi", zegt Manouk. Op dit moment zijn ze bezig aan Oostkapelle, omdat daar op social media veel vraag naar was.

De wolwinkel van opa en oma

Een aantal skylines heeft ook een persoonlijke touch gekregen. Zo staat bij die van Zoutelande het ouderlijk huis en het huis waar Ron geboren is erop. En het café waar Ron en Manouk elkaar hebben leren kennen. In Middelburg staat de wolwinkel van Manouks opa en oma erop en in Goes moest de Westerkerk erbij, omdat haar opa daar predikte.

Sinds kort staan de Zeeuwse skylines ook op Zeeuws iepenhout (foto: Ons Durp)

Het stel woont en werkt in Utrecht, maar is nog veel in Zeeland te vinden. "We hebben een campertje gekocht, dus vooral in de zomer gingen we veel heen en weer. Ook is er inmiddels geen vriend meer uit Utrecht die nog niet in Zeeland is geweest", lachen ze.

Speciale kamer voor alle spullen

Als ze in Zeeland zijn logeren ze bij de ouders van Manouk. Daar is, voor de uit de hand gelopen hobby, een kamer vrijgemaakt. "Daar staat een deel van de voorraad die we ondertussen hebben. Want de kaarten, posters, tasjes en borrelplanken worden niet alleen online verkocht, in sommige plaatsen liggen de spullen nu ook in de winkel. "Het enthousiasme van de winkeliers is zo leuk. We brengen alle voorraad ook persoonlijk langs. Dat vinden we belangrijk", zegt Ron.

Pielen achter de computer (foto: Omroep Zeeland)

Wat ze niet hadden durven dromen, is dat hun loftuitingen voor Zeeland ervoor zou zorgen dat ze alle vrije uurtjes zitten te pielen achter de computer. "Tekenen op de computer moet je echt leren. Vrienden hebben ons op weg geholpen, maar ondertussen zijn we er zelf aardig handig in. Over Vlissingen, de eerste skyline, heb ik bijvoorbeeld een maand gedaan", zegt Manouk.

We discussiëren wel eens over wat er wel op moet of wat juist niet." Ron Brouwer

Als ze in Zeeland zijn bezoeken ze vaak plaatsen waar ze de skyline van willen tekenen. Online vragen ze volgers wat ze terug willen zien, maar tijdens zo'n bezoek maken ze ook foto's van gebouwen en kunstwerken die er zeker op moeten. Meestal zijn dat zo'n acht tot tien objecten. "We discussiëren wel eens over wat er wel op moet of wat juist niet. Meestal is dat het moeilijkst bij plaatsen waar veel te zien is", zegt Ron.

Krijgen alle Zeeuwse plaatsen een eigen skyline?

Op de vraag of ze van plan zijn om van alle 129 plaatsen in Zeeland een skyline te maken, lachen ze allebei. "Wat dat betreft is de sky the limit. Dan zijn we nog wel even bezig. We doen het zo lang we het leuk vinden, dus wie weet", zegt Ron.



Als je Ron en Manouk hoort praten over hun geliefde Zeeland, vraag je je bijna af wat ze nog in Utrecht doen. "We hebben allebei leuk werk gevonden, hebben een fijn appartement dichtbij de stad. We zijn hier ook echt gelukkig. In Utrecht is, normaal gesproken, van alles te doen en hebben we fijne vrienden leren kennen. Voor nu is de balans goed. Met het campertje en de bezoekjes aan thuis zijn we nog steeds veel in Zeeland te vinden. En wonen in Zeeland? Zeg nooit nooit."