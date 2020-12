Zeeuwen doen gooi naar Kamerzetels in nieuwe plattelandspartij

Kees Hanse (foto: Omroep Zeeland)

Kees Hanse uit Zierikzee, Arno Vael uit Zaamslag, Han van 't Hof uit Sint-Annaland en Gert-Jan Minderhoud uit Oudelande gaan de komende maanden campagne voeren om in de Tweede Kamer te komen. De vier gaan zich inzetten voor Zeeuwse onderwerpen, zoals het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel en geld voor de krimpregio's.

"We zien dat er de laatste decennia wel over ons gepraat wordt, maar niet met ons", vertelt Kees Hanse. Volgens hem wordt het platteland niet goed vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. "Op de kieslijsten zie je alleen maar mensen uit de Randstad staan. Wij willen het platteland laten klinken in de Tweede Kamer."

Kees Hanse vertelt over de nieuwe partij

De partij heeft als ambitie om minimaal vijf zetels te behalen. Volgens hen zijn de regio's de afgelopen jaren vergeten in Den Haag en is het tijd voor een lokaal geluid. Hanse: "Wij willen de specifieke problemen die leven op het platteland een stem geven in de Tweede Kamer."

Kees Hanse schat de kans niet groot in dat hij daadwerkelijk een Tweede Kamerzetel verovert. "Maar dat vind ik niet zo erg. Ik sta op de lijst om toch wat stemmen mee te nemen voor de zetels die wel beschikbaar komen."

Zeeuwse leden al actief in politiek

Drie van de vier Zeeuwen zijn op dit moment al in de politiek actief. Kees Hanse is steunlid van Leefbaar Schouwen-Duiveland en sprak meerdere keren in Den Haag tijdens de boerenprotesten. Han van 't Hof is de fractievoorzitter van de ABT in Tholen en secretaris van het bestuur van de Partij voor Zeeland. Minderhoud is onder andere bestuurslid van diezelfde partij. Vael is akkerbouwer en bestuurlijk actief in de aardappelsector.