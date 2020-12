Zeeuwse trots Danny Vera overladen met felicitaties

Vera's Home Recordings (foto: Danny Vera)

In zijn hometown Middelburg zijn ze hartstikke trots op Danny. "Hij is van ver gekomen. Hij is gewoon zichzelf. Hij zal nooit naast zijn schoenen lopen. Danny is gewoon Danny en er is er maar één."

Danny Vera is de afgelopen uren overladen met reacties, zo ook van de zendermanager van NPO Radio 2: "In een jaar waarin heel veel anders was, krijgt Nederland toch een vertrouwde afsluiting: samen luisteren naar de Top 2000 van NPO Radio 2. Maar wel met een nieuwe nummer één: Roller Coaster ontpopt zich als dé soundtrack van deze tijd. Fantastisch dat Danny Vera, een artiest van eigen bodem, de stemmers zo in het hart weet te raken", aldus Peter de Vries.

Komende donderdag zullen de klanken van 'Roller Coaster' door de straten van Middelburg galmen. Stadsbeiaardier Janno den Engelman zal het nummer vanaf 13.00 uur spelen vanaf de Lange Jan.

Van Oma's kelder tot Carré

Maak kans op exclusieve tickets voor de online voorpremière van de documentaire 'Van oma's kelder tot Carré' over Danny Vera en zijn lange weg naar de roem en zijn hit 'Roller Coaster'. Tijdens deze livestream, gepresenteerd door Michiel van der Velde van Omroep Zeeland, worden fans getrakteerd op interviews, de documentaire en een online meet en greet met Danny Vera en Pim van den Berge. De documentaire is op 25 december bij Omroep Zeeland, via de app en op omroepzeeland.nl en daarna nog 10 dagen online.

