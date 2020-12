Geen versoepeling van coronamaatregelen, maximaal drie mensen op bezoek bij Kerst

Mark Rutte tijdens de persconferentie (foto: ANP)

Volgens Rutte is er de afgelopen weken te weinig verbetering in het aantal coronagevallen. Zo steeg het aantal besmettingen de afgelopen weken en was er in de ziekenhuizen een minimale daling van coronapatiënten.

Er werd gehoopt op een verruiming van het aantal gasten tijdens de kerstdagen. Die komt er niet. Per dag mogen er niet meer dan drie gasten worden uitgenodigd, hetzelfde aantal als op dit moment het geval is.

Extra geld voor onder ander de horeca

Er komt wel extra geld voor de zwaar getroffen sectoren zoals de horeca. Morgen wordt daarover meer bekend tijdens een extra persconferentie van ministers Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Hoekstra (Financiën).

Ook komt er geld om evenementen te organiseren voor jongeren, zoals voorstellingen en zogenoemde wintergames. In januari wordt bekeken of de leeftijd van sporttrainingen in groepsverband kan worden verhoogd van 18 naar 27 jaar. Ook komen er begin volgend jaar proeven in voetbalstadions en theaters met meerdere mensen.

Nog eens de maatregelen, die al gelden, op een rij: