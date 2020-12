Uitheemse gele bieslelie zorgt voor problemen in Zeeuwse natuur

Marijke Lieman. boswachter bij Staatsbosbeheer, vertelt dat deze bieslelie vooral in Zeeland een probleem is. "Dat komt waarschijnlijk omdat de plant goed gedijd in zoute grond." De plant is ook in andere provincies te vinden, maar daar groeit de bieslelie niet zo snel. Lieman maakt zich niet alleen zorgen om de planten die de bieslelie verdringt, maar ook de insecten hebben een probleem. Insecten die aangetrokken zijn tot bepaalde bloemen verdwijnen óók uit het natuurgebied als de bloem weg is.

Exotische plant

De gele bieslelie komt oorspronkelijk uit Amerika. In 2007 is de bloem voor het eerst gespot in Nederland en is in tuincentra te koop. Helmut van Pelt, boswachter over de Grevelingen, spreekt zijn zorgen hierover uit. "Mensen hebben geen idee wat het zaad van de gele bieslelie teweeg kan brengen. Als er eenmaal een zaadje in de grond zit, breidt de plant zich snel uit."

Bestrijden

De gele bieslelie is tot nu toe op acht plekken in Zeeland gevonden. In Dishoek stonden een aantal gele bieslelies, maar die zijn verwijderd. Staatsbosbeheer is nog aan het bedenken hoe ze de twee hectare op de Grevelingendam bieslelie-vrij gaan krijgen. De plant moet echt helemaal verwijderd en verbrand worden om er zeker van te zijn dat de zaadjes zich niet verder verspreiden. Stichting platform Stop invasieve exoten probeert om een koopverbod op de plant vast te leggen in de wet, om volgende uitbraken te voorkomen.