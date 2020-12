Restauranteigenaar Mark: 'Eigenlijk is het allemaal voor niets geweest'

Eigenaar Mark de Blieck van restaurant De Schelde in Yerseke kijkt naar de persconferentie (foto: Omroep Zeeland)

De Blieck heeft vanavond de persconferentie vanuit zijn restaurant gevolgd. Normaalgesproken zou hij daar helemaal geen tijd voor hebben gehad. Dan zouden de zeventig stoelen binnen goed bezet zijn geweest, had hij zich gefocust op de wijn en het ontvangen van de gasten, terwijl uit de keuken de geur van verschillende maaltijden zou opstijgen. Maar helaas, het is al bijna twee maanden stil in het restaurant.

Hij had al weinig hoop dat zijn restaurant De Schelde met Kerst open zou zijn, dus dat de horeca nu nog niet open mag, komt niet als een verrassing. Maar De Blieck ziet het ook somber in voor de tijd erna. "Nu gaan ze weer kijken naar januari. Rutte, het lukt gewoon niet. Het is iedere keer gewoon niet goed", zegt hij, verwijzend naar het aantal coronabesmettingen.

"Als ik Rutte zo hoor, dan kan het wel maart of april worden. Dat kan niet hoor. Mensen moeten hier ook van eten."

'Horeca wordt in gijzeling gehouden'

Dat is ook het verwijt van de Koninklijke Horeca Nederland: de horeca wordt 'in gijzeling gehouden' nu er nog geen zicht is op de opening van eet- en drinkgelegenheden. Dat zei algemeen directeur Dirk Beljaarts van belangenorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) na de persconferentie.

Beljaarts baalt ook dat Rutte vanavond gecontroleerde proeven aankondigde met meer publiek bij cultuurinstellingen en sportwedstrijden, terwijl er geen proeven bij horeca worden gehouden. Een eerder plan van KHN om met verschillende horecalocaties te experimenteren - bijvoorbeeld met looproutes, ventilatie, kuchschermen, ... - strandde volgens hem in Den Haag. Ook de Zeeuwse tak droeg twee bedrijven aan, maar tot tests is het nooit gekomen.

Mark de Blieck (foto: Omroep Zeeland)

Aan afhaal doet Mark de Blieck niet. "Heel Yerseke doet dat eigenlijk al. Hoor dat dat ook niet echt aanslaat. Als je je biefstukje moet afhalen en je moet helemaal naar huis toe, dan is het ook koud hé." Hij denkt dat hij het met zijn zaak wel gaat redden, zeker met de beloofde steunmaatregelen. "Maar het moet allemaal niet te lang duren."

Zelf ziet hij maar één oplossing: "Een vaccin. Daar moeten we op wachten en dat moet gewoon verplicht worden voor iedereen. Dan kan het virus na een paar maanden gewoon weg zijn."

