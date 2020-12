Goeiemorgen! Mist, brandmelding en persconferentie

Condensvorming bij Brugman Keukens (foto: ANP)

Brandweerkorpsen in en rond Hulst rukten gisteravond groot uit voor een brand bij Brugman Keukens. Toen de eenheden daar arriveerden zagen ze alleen rook, maar geen vuur. Brandweermannen zijn naar binnen gegaan en het bleek na inspectie te gaan om condensvorming. Door een reclamezuil leek het erop of er brand was in het gebouw, maar het bleek loos alarm.

Mark Rutte tijdens de persconferentie (foto: ANP)

Er komt geen versoepeling van de coronamaatregelen. Tijdens de persconferentie liet premier Mark Rutte weten dat er zelfs een mogelijheid bestaat dat de regels nog strenger worden. Voor kerst betekent het dat je maar maximaal drie personen uit mag nodigen voor het diner.

Haventje bij Waarde (foto: Ria Overbeeke)

Het weer

Het is vanochtend erg nevelig en plaatselijk is er ook dichte mist. Bovendien is er in de loop van de ochtend kans op wat regen of motregen. De temperatuur is 0 tot 2 graden boven nul, de wind is zwak tot matig uit het zuiden.Vanmiddag wordt het 4 of 5 graden, en ook dan is er vrij veel bewolking met kans op wat regen of motregen. De wind is vanmiddag en vanavond matig en aan zee vrij krachtig, uit zuid tot zuidwest. Vannacht en morgen is het droog met enkele opklaringen. Dat geeft kans op mist, maar morgen ook een beetje zon.