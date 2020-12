Rioolwater Zierikzee het meest vervuild met corona

(foto: Omroep Zeeland)

De piek in de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Zuid-Beveland bij 's-Gravenpolder van de vorige meting was kennelijk van korte duur. De laatste meting gaf hier een zeer lage waarde. Maar de RWZI De Verseput even ten noordwesten van Zierikzee blijkt in zeven dagen tijd omhoog van 21 miljoen naar 368 miljoen deeltjes per aangesloten inwoner.

Het Nederlandse gemiddelde is 270 miljoen deeltjes per inwoner. Behalve die van De Verseput laten ook de metingen in de de RWZI's van Retranchement, Terneuzen en Sint-Maartensdijk een hogere waarde zien dan dat gemiddelde.

Kaart

Ga met de muis over de kaart van Zeeland voor de cijfers per RWZI. Alleen de roze installaties hebben een lagere waarde dan vorige week.

De RWZI bij Bath ontbreekt op deze kaart, want die verwerkt uitsluitend afvalwater uit West-Brabant. De metingen zijn vorige week gedaan, maar moesten eerst door het RIVM in het laboratorium worden verwerkt en zijn pas vandaag (woensdag) bekendgemaakt.

Signaleren

Het gaat alleen om resten van het genetisch materiaal van het Covid-19 virus, niet om het virus zelf, dat in het water wordt gevonden. Die resten komen mee met de ontlasting. Het RIVM gebruikt de waarden om nieuwe corona-uitbraken in een vroeg stadium te signaleren.