'Laat deze man gaan en Kerst vieren bij zijn familie in Montenegro'

Een deel van de buit van de inbrekersfamilie, van sieraden tot aanstekers (foto: Politie)

Volgens advocaat Wouters, die de vader bijstaat, zou een Nederlandse gedetineerde al lang naar huis kunnen. Dat de vader van het gezin nog vast zit, noemde hij een 'onrechtvaardig onderscheid'. De advocaat vindt een straf van 30 maanden genoeg, en dat zou betekenen dat de man bijna vrij zou komen. Het Gerechtshof neemt later vandaag een besluit over het verzoek om in vrijheidstelling.

Het gaat volgens het openbaar ministerie om een inbrekersfamilie die in 2018 de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust teisterde. De vader van de familie is veroordeeld voor tientallen diefstallen, pinnen met gestolen pinpassen en het in bezit hebben van een vals identiteitsbewijs. Volgens de advocaat van de vader is er een verkeerd beeld neergezet van de familie.

"Het gezin kwam voor de zee, maar vader heeft zich laten gaan en diefstallen gepleegd", zei advocaat Wouters tijdens de zitting bij het Gerechtshof. "Daar heeft de rest van het gezin niets mee te maken." Volgens de advocaat van de moeder van het gezin zijn er in de camper waarmee het gezin in Zeeland was 'maar enkele spullen aangetroffen' die afkomstig waren van diefstal.

Criminele organisatie

Het Openbaar Ministerie had tijdens de rechtszaak ook ingezet op 'het leidinggeven aan een criminele organisatie', maar volgens de rechtbank kon dat niet bewezen worden. Daarom vielen de straffen van de moeder, zoon en schoondochter lager uit dan de straf van de vader. De advocaat-generaal zei vandaag dat deze bewijzen ook nu niet gevonden zijn en trok het verwijt in.

De rechtbank veroordeelde de vader in 2019 voor 36 inbraken. Hij heeft in totaal vijf jaar celstraf gekregen en zit nog vast. De rest van de familie is al op vrije voeten en terug naar het geboorteland van de moeder, Montenegro. De moeder kreeg twee maanden celstraf, de zoon vier maanden en de schoondochter werd door de rechtbank vrijgesproken.

De camper waar de familie mee op pad was. (foto: Omroep Zeeland)

Inbrekersfamilie De familie wordt verantwoordelijk gehouden voor een reeks inbraken langs de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust in de zomer van 2018. Vader en moeder worden door het Openbaar Ministerie gezien als het hoofd van een criminele organisatie, met als doel diefstallen en inbraken te plegen om zo te voorzien in hun eigen levensonderhoud. Het gezin reisde met de kinderen en een schoondochter door Zeeland en Zuid-Holland in een camper met valse kentekenplaten. Ze werden in augustus 2018 opgepakt toen ze op het punt stonden om een Walcherse camping op te rijden. In de camper zaten op dat moment acht mensen.

De vader en de moeder van de familie zouden eigenlijk al eind september in hoger beroep voor de rechter staan, maar die zaak werd uitgesteld tot vandaag. De Advocaat Generaal, die namens het Openbaar Ministerie zou spreken, moest toen in thuisquarantaine vanwege contact met een coronapatiënt.

