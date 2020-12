Waar heeft een immigrant de meeste inkomsten? Niet in Zeeland

(foto: Omroep Zeeland)

De cijfers over inkomens in Nederland (als salaris, van een uitkering, maar ook van een partner) zijn van 2019 en werden vandaag door het CBS gepubliceerd. In onderstaande grafiek zijn ze uitgesplitst naar de economische regio's die Nederland kent, de zogenoemde COROP-gebieden.

Kaart

Noord- en Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen (blauwe bollen) zijn aparte COROP-gebieden. Hier ligt het gemiddelde inkomen onder het Nederlands gemiddelde (zwarte bol), zowel van mensen met een Nederlandse achtergrond als van mensen met een niet-westerse immigratieachtergrond.

Ga met de muis over de kaart voor de getallen. In het Gooi en de aangrenzende Vechtstreek worden de hoogste inkomens gescoord, zowel door Nederlanders als door niet-Westerse immigranten.

Met de grootte van ieder bolletje wordt aangegeven hoe groot het inkomensverschil is tussen Nederlanders en niet-Westerse immigranten in een regio. Gemiddeld in Nederland verdient een immigrant 27,1 procent minder. In Midden- en Noord-Zeeland is het verschil 27,8 procent en in Zeeuws-Vlaanderen zelfs 29,5 procent.

Flevoland

In Flevoland is het inkomensverschil het kleinst (19,5 procent) en in het Gooi is die het grootst, namelijk 34,7 procent. Dat hoewel niet-Westerse immigranten hier toch het meeste verdienen. Maar de Nederlanders in deze regio hebben nog véél meer inkomsten.