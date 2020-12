'De kerk van Sas van Gent mocht geen seksshop worden'

De Cuyperskerk in Sas van Gent met op de voorgrond de oude begraafsplaats (foto: Norma Kieboom, Sas van Gent)

In het radioprogramma De Zeeuwse Kamer ging het over de database en de andere invulling van kerken. In Zeeland worden 112 van de 359 gebedshuizen niet langer gebruikt voor religieuze doeleinden. Landelijk is dat een op de vier. Dit blijkt uit onderzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) naar alle kerkgebouwen van Nederland.

Geen seksshop

Een kerk die een hele nieuw functie heeft gekregen is de Cuyperskerk in Sas van Gent. Religieuze missen worden er niet meer gehouden, tegenwoordig is het een onderkomen voor horeca, winkels, kantoren en marktkramen. En het heeft lang geduurd eer het zover was, zegt Theo Mattheeuws van de kerk. "Er is vastgelegd wat wel en niet mag. Een sekshop mag dus niet", zegt hij lachend.

Lange weg

De nieuwe invulling van de Cuyperskerk had een lange aanloop. Pas het derde plan, van het overdekte marktplein, haalde het. Mattheeuws: "De kerk stond al een jaar over zeven leeg en op gegeven moment ging het gerucht dat hij afgebroken zou worden. Dat heeft ons wel geholpen." De Cuyperskerk is een beeldbepalend gebouw voor Sas van Gent. Wie komt aanrijden ziet vanuit de verte de kerk aan de horizon gloren. "Slopen zou een ramp voor Sas geweest zijn."

Zover kwam het niet. De plannen voor een fitnessclub en appartementen sneuvelden. Met de huidige invulling lijkt iedereen content. "Er mogen geen missen meer gehouden worden. Die functie heeft de kerk verloren. Maar er is wel een stilteruimte. Daar is veel behoefte aan." Ook worden er rondleidingen gegeven.

De Oostkerk in Middelburg kreeg een culturele bestemming (foto: Joyce Matthijsse, Goes)

De Cuyperskerk staat natuurlijk in de nieuwe database. "Het is een interactieve kaart", zegt Albert Reinstra, specialist kerkelijke bouwkunst van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hij vindt Zeeland een interessante provincie. "Het is katholiek, protestants en reformatorisch. In de database staan ook synagogen en moskeeën."

Kerken worden niet afgebroken

In de twintigste eeuw zijn door afsplitsingen veel kerken gebouwd. Door de ontkerkelijking kwamen die later weer leeg te staan. Albert Reinstra: "In Zeeland is het aardig om te zien dat de meeste gebouwen een woonfunctie hebben gekregen. Kerken worden niet afgebroken, dat ligt te gevoelig. Het zijn natuurlijk ook bijzondere gebouwen die een belangrijke rol hebben in het stads- of dorpsbeeld."

Reinstra vindt dat er goed nagedacht moet worden over een andere invulling van kerken. "Sas van Gent is een van de mooiste voorbeelden, een kerk die openblijft voor de gemeenschap. Tegelijkertijd is er een stilteruimte, voor mensen die daar behoefte aan hebben. Het is de mooiste oplossing voor zo'n soort kerk."

Theo Mattheeuws van de Cuyperskerk heeft nog wel een suggestie voor de toekomst: "Men zou eigenlijk een mooi kerkenpad moeten maken in Zeeuws-Vlaanderen, want er staan prachtige kerken."

Zeeuwse Kamer over kerken in Zeeland

