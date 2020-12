Vier ton voor coronaklap cultuur Vlissingen, maar is dat genoeg?

'Jampotsessie' in De Piek, Vlissingen (foto: De Piek, Vlissingen)

Wethouder Rens Reijnierse van Cultuur heeft geen antwoord op die vraag. "Het geld is bedoeld om de infrastructuur in de lucht te houden." Hij roept iedereen op een verzoek in te dienen. "Ik doe een oproep aan iedereen die meent hiervoor in aanmerking te komen."

Sinds ons laatste concert op 7 maart komt er geen geld meer binnen" Jaap van Boven van poppodium De Piek

Bij het noodlijdende poppodium De Piek is extra subsidie hard nodig. "Ik schat dat we zo'n 23.000 euro verlies hebben gedraaid", zegt Jaap van Boven van De Piek. Het podium draait volledig op vrijwilligers en kon daarom geen aanspraak maken op andere regelingen. Sinds het laatste concert van The Policed op 7 maart kwamen er geen inkomsten meer binnen, maar de vaste kosten liepen grotendeels door.

Bezoekersaantallen MuZeeum gehalveerd

Grotere financiële tegenslag heeft het MuZeeum. "Ik denk dat de omzetderving rond de 80.000 euro zal liggen", laat directeur Onno Bakker weten. De bezoekersaantallen zijn gehalveerd. "Het is dubbel, want het is ook goed dat er niet zo veel mensen langskomen in deze tijd, en tegelijk zijn we blij dat we open zijn."

Bakker is blij met de extra steun, want 80.000 euro verlies kan grote consequenties hebben. "Uiteindelijk moet dat geld toch ergens vandaan komen en dan moet je toch gaan snijden in personeel of andere kosten."

Museumdirecteur Onno Bakker van MuZeeum (foto: Omroep Zeeland)

Bioscoop CineCity heeft grote financiële klappen moeten incasseren. De bioscoop moest twee en een halve maand sluiten en mag sinds de zomer maar dertig man publiek per filmzaal ontvangen. Van de tweeduizend stoelen, kunnen er nu maar 240 worden gebruikt.

De verliezen zijn enorm" Jéan Rottier, bioscoop CineCity

Behalve de gedecimeerde bezoekersaantallen vallen ook de inkomsten uit de shop weg. "De verliezen zijn enorm", aldus Jéan Rottier van CineCity. Hoe omvangrijk de verliezen zijn, wil zij niet zeggen, maar dat die kolossaal zijn, is overduidelijk. Rottier hoopt dat de bioscoop in aanmerking komt voor steun van de gemeente. "Tot nu toe komen we steeds niet in aanmerking voor steunpotjes voor de cultuursector."

Bezoekersaantallen bioscoop door coronamaatregelen gedecimeerd (foto: Omroep Zeeland)

Filmfestival Film by the Sea heeft door zware bezuinigingen en extra steun van de provincie en gemeente de afgelopen festivaleditie zonder veel grote financiële schade kunnen doorstaan. Hoe groot de financiële schade op alle activiteiten is uitgevallen, wordt nog uitgezocht. "Het is een enorm zwaar jaar geweest", zegt directeur Jan Doense.

Met het geld wil het stadsbestuur een Steunfonds Cultuur instellen. Culturele instellingen kunnen een verzoek indienen voor extra geld. In januari worden alle aanvragen beoordeeld.