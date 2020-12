Janco zet dit jaar dan maar in op een kerstbox in plaats van een vol restaurant

Hij hoeft geen tafels te dekken of glazen te poetsen, want dit jaar zal hij zeker geen restaurant vol mensen meer hebben. Gisteravond werd op de persconferentie van het kabinet duidelijk dat met kerst restaurants dicht moeten blijven.

Dat je mensen tijdens kerst geen restaurantbeleving kunt geven, vind ik jammer." Janco Staal - eigenaar restaurant De Proeverij

In een normaal jaar ontvangt Janco Staal, die samen met zijn schoonzus en schoonvader eigenaar is van het Zierikzeese restaurant, beide kerstdagen honderd mensen. "Tachtig procent van die mensen zien we ieder jaar terug. Dat je mensen met kerst geen restaurantbeleving kunt geven vind ik jammer."

Kerstmaaltijden bezorgen als alternatief

Om niet alleen maar verlies te draaien hebben veel restaurants de afgelopen maanden al ingezet op afhaalmaaltijden. "Vanaf het moment dat we weer dicht moesten bezorgen we tapasboxen thuis. Voor de kerstdagen hebben we een andere variant bedacht."

Die vraag kregen ze ook van hun gasten. "Een deel bestelde voor de zekerheid al zo'n box en sommige mensen reserveerden alvast een tafeltje, mochten we toch open zijn gegaan." Het kerstmenu dat hij met zijn koks had samengesteld, kan in ieder geval de prullenbak in.

Eigenaar Janco Staal van restaurant De Proeverij zou normaal honderd gasten per dag verwachten (foto: Omroep Zeeland)

De eigenaar van het Zierikzeese restaurant begrijpt de keuze van de regering niet. "Het aantal besmettingen neemt toe, maar wij zijn al weken dicht. Ik geloof er echt in dat we veilig en gecontroleerd open zouden kunnen. Dat hebben we deze zomer ook bewezen. Er wordt nu ook helemaal geen perspectief geboden. Zonder extra steun hou je dit natuurlijk als ondernemer geen maanden meer vol."

Normaal zijn de feestdagen één van de drukste dagen van het jaar voor horecazaken. "Je wilt zo graag mensen een fijne kerst bezorgen. Het is ontzettend balen."