Oceaanzeilers Sanne en Stef krijgen twee maanden les op zee

"Je leert heel erg veel aan boord," zegt Sanne die normaal gesproken leerling is van het Pontes in Goes. "Ik weet wel een beetje wat zeilen is, maar op zo'n groot schip is het totaal anders." Samen met nog 25 andere leerlingen en 4 begeleiders proberen ze in zes weken tijd de oceaan over te steken.

'Helemaal geen zeilervaring'

"Ik heb zelfs helemaal geen zeilervaring," vertelt Stef die leerling is van het Lodewijk College in Terneuzen. "Maar het is tot nu toe al onvergetelijk. We beleven zoveel aan boord."

Sanne en Stef (foto: Omroep Zeeland)

Het klinkt als vakantie, maar Sanne en Stef zijn wel degelijk met school bezig. Misschien nog wel meer dan anders, want daarvoor is project Masterskip opgezet; een intensieve vorm van varend leren aan boord van een groot zeilschip. 's Ochtends beginnen ze om 08.00 uur met zelfstudie en na de middag pakken ze de scheepstouwen om hun zeilervaring te vergroten.

Geen last van corona

Omdat ze in een soort bubbel leven, hebben ze amper met corona te maken. Voor ze aan boord gingen in Porto, zijn ze allemaal getest, waardoor niemand rekening hoeft te houden met anderhalve meter afstand, of mondkapjes. "We geven elkaar zelfs knuffels en dat is wel heel fijn," vertelt Sanne.

Ondanks dat ze al bijna een maand onderweg zijn, ver weg van school, familie en vrienden, is er bij de Zeeuwen aan boord nog geen sprake van heimwee. "Ik heb er nog geen last van", aldus Stef. "Het is niet alleen heel leuk aan boord, maar ook supergezellig! We moeten nog een paar weken, maar ik ben niet bang om heimwee te krijgen."

Eindbestemming nog lang niet in zicht

Door de veranderende wind is nog niet duidelijk wanneer ze aankomen op de eindbestemming. De verwachting is drie weken, maar als de wind stil valt kan het nog wel iets langer duren.